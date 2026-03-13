Olimpia involucrado: el verdadero motivo por el que Alberth Elis no pudo fichar por el Minnesota United de James Rodríguez

Honduras sigue pendiente del futuro de Alberth Elis. El delantero catracho continúa sin equipo desde su salida del Marítimo SC de la Segunda División de Portugal.

“La Panterita” había recuperado su nivel en el Olimpia, y muchos consideran que su regreso a Europa fue apresurado, pues en la Liga Nacional de Honduras podría haber seguido creciendo y aspirado a un salto a una mejor liga.

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Con el diario del lunes, es fácil opinar, pero lo hecho, hecho está, y el hondureño sigue buscando una nueva oportunidad en el fútbol, aunque recientemente recibió un revés.

Alberth Elis no pudo quedar con el Minnesota United de la MLS y no logró firmar un nuevo contrato. Muchos se preguntan por qué no se quedó a jugar con James Rodríguez, y Fútbol Centroamérica ha obtenido información sobre el motivo.

El verdadero motivo por el que Alberth Elis no se quedó en Minnesota United

Fútbol Centroamérica recibió comunicación de su entorno, donde se explicó que Elis no fue fichado debido a haber jugado en dos clubes en la misma temporada. El club de la MLS está al tanto de que, si lo firma, no podría jugar hasta la próxima campaña, tal como lo estipula el reglamento de la FIFA.

El Estatuto y la Transferencia de Jugadores establece: “Un futbolista puede estar inscrito en un máximo de tres clubes durante una temporada o año calendario, pero solo puede jugar partidos oficiales con dos de esos clubes.”

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Alberth Elis jugó primero en Olimpia hasta agosto y luego en el Marítimo de Portugal, donde estuvo hasta febrero, cuando su contrato fue rescindido debido a la falta de oportunidades. Desde ese momento, no ha estado vinculado a ningún otro club.

Finalmente, se dio a conocer que se están buscando opciones para él, aunque todo indica que “La Panterita” no volverá a jugar hasta la próxima temporada.