¿A la par de James Rodríguez?: Alberth Elis conoce la noticia que Honduras quería saber desde el Minnesota United

Albeth Elis ha consiguido hacer una prueba con el Minnesota United de la MLS tras rescindir su contrato con el Maritimo de la Segunda División de Portugal. Una decisión que llegó luego de ser borrado del equipo por decisión técnica.

Elis busca recuperar su mejor versión y regresa a un país que conoce muy bien. En Estados Unidos triunfó con la camisa del Houston Dynamo y ahora en Minnesota espera hacer lo mismo.

Ahora, bien el United ha tomado una decisión que Honduras estaba esperando y era saber si Alberth Elis iba a entrenar a la par de James Rodríguez, fichaje estalar del equipo.

¿Entrenará Alberth Elis con James Rodríguez?

La respuesta por ahora es no. La información del periodista Andy Greder es que Elis no arranca con el primer equipo y ealizaría trabajos con el filial del equipo.

Según su evolución irá recibiendo oportunidades, por lo que todo depende de “La Panterita” para sumarse a las prácticas y por qué no a jugar con el colombiano.

“Actualización: Alberth Elis está comenzando su período de entrenamiento trabajando con MNUFC2, y los Loons verán cómo va eso antes de determinar los próximos pasos. El delantero hondureño podría estar con Minnesota por un par de semanas, lo que encaja con la línea de tiempo compartida en el informe inicial del lunes”.

Alberth Elis viene con problemas de inactividad tras su salida de Marítimo por lo que la idea es ponerse a tono para firmar un contrato con Minnesota United.