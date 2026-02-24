Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

¿A la par de James Rodríguez?: Alberth Elis conoce la noticia que Honduras quería saber desde el Minnesota United

Albeth Elis tiene la ilusión de volver a los terrenos de juego tras amargo paso por Portugal y Minnesota United ha tomado una decisión.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Alberth Elis ha vuelto a las andadas y busca quedarse en el Minnesota United.
Alberth Elis ha vuelto a las andadas y busca quedarse en el Minnesota United.

Albeth Elis ha consiguido hacer una prueba con el Minnesota United de la MLS tras rescindir su contrato con el Maritimo de la Segunda División de Portugal. Una decisión que llegó luego de ser borrado del equipo por decisión técnica.

Elis busca recuperar su mejor versión y regresa a un país que conoce muy bien. En Estados Unidos triunfó con la camisa del Houston Dynamo y ahora en Minnesota espera hacer lo mismo.

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones de dólares, este equipo que juega la Copa Libertadores 2026 lo pretende

ver también

Mientras Dereck Moncada cuesta 4 millones de dólares, este equipo que juega la Copa Libertadores 2026 lo pretende

Ahora, bien el United ha tomado una decisión que Honduras estaba esperando y era saber si Alberth Elis iba a entrenar a la par de James Rodríguez, fichaje estalar del equipo.

¿Entrenará Alberth Elis con James Rodríguez?

La respuesta por ahora es no. La información del periodista Andy Greder es que Elis no arranca con el primer equipo y ealizaría trabajos con el filial del equipo.

Según su evolución irá recibiendo oportunidades, por lo que todo depende de “La Panterita” para sumarse a las prácticas y por qué no a jugar con el colombiano.

En Colombia lo confirman: Dereck Moncada concreta el salto millonario que nadie en Honduras vio venir

ver también

En Colombia lo confirman: Dereck Moncada concreta el salto millonario que nadie en Honduras vio venir

“Actualización: Alberth Elis está comenzando su período de entrenamiento trabajando con MNUFC2, y los Loons verán cómo va eso antes de determinar los próximos pasos. El delantero hondureño podría estar con Minnesota por un par de semanas, lo que encaja con la línea de tiempo compartida en el informe inicial del lunes”.

Publicidad

Alberth Elis viene con problemas de inactividad tras su salida de Marítimo por lo que la idea es ponerse a tono para firmar un contrato con Minnesota United.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El tico que influyó en la llegada de James a la MLS
Concacaf

El tico que influyó en la llegada de James a la MLS

Kenyel Michel vs. James Rodríguez: la diferencia salarial que podría haber en Minnesota
Concacaf

Kenyel Michel vs. James Rodríguez: la diferencia salarial que podría haber en Minnesota

Con Messi y James Rodríguez: Óscar Santis recibe una inesperada noticia
Guatemala

Con Messi y James Rodríguez: Óscar Santis recibe una inesperada noticia

En la Liga le pondrían fecha límite a la continuidad de Machillo
Liga Deportiva Alajuelense

En la Liga le pondrían fecha límite a la continuidad de Machillo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo