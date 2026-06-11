Alejandro Bran define su futuro: las ofertas de Europa, Centroamérica y Costa Rica que maneja el ex Alajuelense

Tras desvincularse de Alajuelense, en las próximas horas Alejandro Bran deberá decidir entre dar el salto al Viejo Continente, mantenerse en la región o seguir en la Liga Promérica.

Luego de días de enorme tensión que culminaron con la rescisión de su contrato con Liga Deportiva Alajuelense —un acuerdo que salvó al club de pagar una cláusula de 270 mil dólares—, el teléfono de Alejandro Bran no ha dejado de sonar.

Al tener el pase en su poder, el talentoso pero polémico volante cuenta con el escenario ideal para negociar su próximo destino, y la decisión parece ser inminente.

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Las ofertas de Alejandro Bran

Según reveló este mismo jueves el reconocido periodista Kevin Jiménez, el panorama del ex manudo es sumamente alentador. “Alejandro Bran decidirá su futuro en las próximas horas, tiene una oferta de un club de primera división de Europa (Liga donde juega un tico), además de múltiples ofertas en Centroamérica (Xelajú y Real España). Tras la salida de Alajuelense clubes contactaron a su entorno, incluido nacionales”, detalló el comunicador en sus redes sociales.

El detalle más llamativo de la información brindada por Jiménez es la existencia de una propuesta formal desde la primera división de un país europeo donde ya milita, al menos, un legionario costarricense.

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Si repasamos el mapa de los ticos en Europa, las posibilidades apuntan a destinos muy variados:

Portugal: Podría unirse a la legión donde ya figuran Patrick Sequeira (Casa Pia), Brandon Aguilera (Rio Ave) y Álvaro Zamora (Académico Viseu).

Podría unirse a la legión donde ya figuran Patrick Sequeira (Casa Pia), Brandon Aguilera (Rio Ave) y Álvaro Zamora (Académico Viseu). Rusia: El destino donde Manfred Ugalde brilla con el Spartak de Moscú.

El destino donde Manfred Ugalde brilla con el Spartak de Moscú. Bélgica: Una liga formativa por excelencia, donde actualmente milita Josimar Alcocer (Westerlo).

Una liga formativa por excelencia, donde actualmente milita Josimar Alcocer (Westerlo). Letonia: Un destino exótico pero con reciente presencia tica gracias a Orlando Galo y Anthony Contreras (Riga FC).

Un destino exótico pero con reciente presencia tica gracias a Orlando Galo y Anthony Contreras (Riga FC). Austria: Donde el joven defensor Jeyland Mitchell busca consolidarse (Sturm Graz).

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Centroamérica y Costa Rica al acecho

Si la opción europea no llega a concretarse o no satisface las pretensiones económicas y deportivas del jugador, históricos clubes de Centroamérica ya han tocado a su puerta: el Xelajú MC de Guatemala y el Real España de Honduras (dirigido nada menos que por Jeaustin Campos, quien recientemente lo defendió de las críticas) encabezan la lista de pretendientes.

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Además, su condición de agente libre es una auténtica tentación para los equipos de la Liga Promérica. Tal como adelantó Jiménez, varios clubes ya se pusieron en contacto con su entorno para intentar seducirlo y mantenerlo en el país.

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En síntesis

Alejandro Bran está a pocas horas de definir su nuevo equipo tras quedar libre de Alajuelense por un acuerdo de rescisión.

El volante maneja una oferta concreta de la primera división de una liga europea donde ya juega otro costarricense, con opciones como Portugal, Bélgica, Rusia, Austria o Letonia.

En caso de no ir a Europa, Bran tiene sobre la mesa ofertas del Xelajú (Guatemala) y del Real España (Honduras), además de acercamientos formales de otros clubes de la primera división de Costa Rica.