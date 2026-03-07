Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Decisión final”: Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras estaba esperando en el Minnesota United de James Rodríguez

Alberth Elis ha conocido cuándo se define su futuro mientras hace pruebas con el Minnesota United de la MLS.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Albert Elis se encuentra a prueba con el Minnesota United de la MLS.
Albert Elis se encuentra a prueba con el Minnesota United de la MLS.

Toda Honduras está pendiente del futuro de Alberth Elis, “La Panterita” está a prueba en el Minnesota United de la MLS y ahora se ha adelantado una noticia que se estaba esperando.

Álvaro de la Rocha, periodista catracho ha dado a conocer que ya ha día para que Elis conozca su destino en el club de Estados Unidos.

“Escupir la cara”: Wilson Palacios cuestiona de la peor forma a la Selección de Honduras y hace sugerencia especial

ver también

“Escupir la cara”: Wilson Palacios cuestiona de la peor forma a la Selección de Honduras y hace sugerencia especial

¿Cuándo se toma la decisión de Alberth Elis y Minnesota?

Todo indica que el martes 10 de marzo se estaría decidiendo si Elis se queda o no jugando a la par de James Rodríguez, fichaje estelar del Minnesota United.

“Confirmado: Alberth Elis entrena con el primer equipo de Minnesota United tras haber pasado una semana en la filial de los “Loons”.

“La Panterita” espera convencer al cuerpo técnico para que su fichaje y regreso a la MLS se termine de concretar.

Tengo entendido que el martes el club le estaría comunicando su decisión final”.

El regalo especial que dio David Ruiz a Donald Trump en la visita del Inter Miami: Messi se lo entregó en las manos

ver también

El regalo especial que dio David Ruiz a Donald Trump en la visita del Inter Miami: Messi se lo entregó en las manos

Elis ya tiene experiencia de haber jugado en la MLS y ese puede ser un plus mientras se toma la decisión.

Publicidad

Recordemos que Elis viene de estar inactivo tras su paso por el Club Sport Marítimo de la Segunda División de Portugal. Antes lo estaba haciendo bien en Olimpia de Eduardo Espinel.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez
Honduras

Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez

¿A la par de James Rodríguez?: Alberth Elis conoce la noticia que Honduras quería saber
Honduras

¿A la par de James Rodríguez?: Alberth Elis conoce la noticia que Honduras quería saber

El tico que influyó en la llegada de James a la MLS
Concacaf

El tico que influyó en la llegada de James a la MLS

Bukele toma una decisión que genera polémica en El Salvador
El Salvador

Bukele toma una decisión que genera polémica en El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo