“Decisión final”: Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras estaba esperando en el Minnesota United de James Rodríguez

Toda Honduras está pendiente del futuro de Alberth Elis, “La Panterita” está a prueba en el Minnesota United de la MLS y ahora se ha adelantado una noticia que se estaba esperando.

Álvaro de la Rocha, periodista catracho ha dado a conocer que ya ha día para que Elis conozca su destino en el club de Estados Unidos.

¿Cuándo se toma la decisión de Alberth Elis y Minnesota?

Todo indica que el martes 10 de marzo se estaría decidiendo si Elis se queda o no jugando a la par de James Rodríguez, fichaje estelar del Minnesota United.

“Confirmado: Alberth Elis entrena con el primer equipo de Minnesota United tras haber pasado una semana en la filial de los “Loons”.

“La Panterita” espera convencer al cuerpo técnico para que su fichaje y regreso a la MLS se termine de concretar.

Tengo entendido que el martes el club le estaría comunicando su decisión final”.

Elis ya tiene experiencia de haber jugado en la MLS y ese puede ser un plus mientras se toma la decisión.

Recordemos que Elis viene de estar inactivo tras su paso por el Club Sport Marítimo de la Segunda División de Portugal. Antes lo estaba haciendo bien en Olimpia de Eduardo Espinel.

