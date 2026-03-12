“Se vienen cosas grandes”: Alberth Elis impacta a toda Honduras con la firma que cambia su futuro

Honduras sigue de cerca el futuro de Alberth Elis. Tras su breve y complicado paso por Portugal, el extremo se encuentra a prueba con el Minnesota United de la MLS, equipo con el que espera ganarse un lugar y jugar al lado de la estrella colombiana James Rodríguez.

Mientras tanto, Alberth Elis ha estado involucrado activamente en su fundación “Panteras”, y recientemente firmó una colaboración con Carlos Eduardo Espina, un reconocido influencer que se dedica a ofrecer ayuda en diversas áreas.

Elis invitó a Espina a unirse a su causa en “Panteras” y le entregó una camiseta del club que diseñó en Honduras.

“Gracias a Dios, hoy tuve el honor de recibir en mi casa a Alberth Elis, un gran jugador de fútbol y excelente persona, 100% hondureño. Se vienen cosas grandes”, comentó Espina.

¿Quién es Carlos Eduardo Espina?

Carlos Eduardo Espina es un destacado activista, comunicador social y creador de contenido bilingüe, reconocido principalmente por su trabajo en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Con más de 15 millones de seguidores en sus redes sociales, Espina utiliza plataformas como TikTok, Instagram y Facebook para informar, denunciar injusticias y promover el cambio social. Es graduado en Ciencias Políticas y Derecho.

Desde su adolescencia, ha liderado diversas iniciativas comunitarias. Fundó organizaciones como Fútbol Para el Futuro en 2017 y actualmente dirige la organización sin fines de lucro Migrantes Unidos, cuyo enfoque está en apoyar a la comunidad inmigrante.

