Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Se vienen cosas grandes”: Alberth Elis impacta a toda Honduras con la firma que cambia su futuro

Alberth Elis está a prueba con el Minnesota United y ha confirmado una noticia que impacta a toda Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Alberth Elis ha recibido una gran noticia mientras espera firmar por el Minnesota United.
Alberth Elis ha recibido una gran noticia mientras espera firmar por el Minnesota United.

Honduras sigue de cerca el futuro de Alberth Elis. Tras su breve y complicado paso por Portugal, el extremo se encuentra a prueba con el Minnesota United de la MLS, equipo con el que espera ganarse un lugar y jugar al lado de la estrella colombiana James Rodríguez.

Mientras tanto, Alberth Elis ha estado involucrado activamente en su fundación “Panteras”, y recientemente firmó una colaboración con Carlos Eduardo Espina, un reconocido influencer que se dedica a ofrecer ayuda en diversas áreas.

“No es la pauta”: Eddie Hernández sorprende desde Honduras a Alajuelense por lo sucedido con LAFC y no da crédito a la Liga de Costa Rica

ver también

“No es la pauta”: Eddie Hernández sorprende desde Honduras a Alajuelense por lo sucedido con LAFC y no da crédito a la Liga de Costa Rica

Elis invitó a Espina a unirse a su causa en “Panteras” y le entregó una camiseta del club que diseñó en Honduras.

“Gracias a Dios, hoy tuve el honor de recibir en mi casa a Alberth Elis, un gran jugador de fútbol y excelente persona, 100% hondureño. Se vienen cosas grandes”, comentó Espina.

¿Quién es Carlos Eduardo Espina?

Carlos Eduardo Espina es un destacado activista, comunicador social y creador de contenido bilingüe, reconocido principalmente por su trabajo en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

Publicidad

Con más de 15 millones de seguidores en sus redes sociales, Espina utiliza plataformas como TikTok, Instagram y Facebook para informar, denunciar injusticias y promover el cambio social. Es graduado en Ciencias Políticas y Derecho.

Jorge Serrano expresa a la selección de Honduras lo que nadie se atreve y mensaje a Christiansen para el Mundial 2026: “Con mí país”

ver también

Jorge Serrano expresa a la selección de Honduras lo que nadie se atreve y mensaje a Christiansen para el Mundial 2026: “Con mí país”

Desde su adolescencia, ha liderado diversas iniciativas comunitarias. Fundó organizaciones como Fútbol Para el Futuro en 2017 y actualmente dirige la organización sin fines de lucro Migrantes Unidos, cuyo enfoque está en apoyar a la comunidad inmigrante.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Decisión final": Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras estaba esperando
Honduras

"Decisión final": Alberth Elis recibe la noticia que toda Honduras estaba esperando

Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez
Honduras

Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez

¿A la par de James Rodríguez?: Alberth Elis conoce la noticia que Honduras quería saber
Honduras

¿A la par de James Rodríguez?: Alberth Elis conoce la noticia que Honduras quería saber

¿Se va de Motagua? Marcelo Santos muestra su postura a Javier López por el trato que recibe
Honduras

¿Se va de Motagua? Marcelo Santos muestra su postura a Javier López por el trato que recibe

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo