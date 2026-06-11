Carrasquilla no estará presente para el debut de Panamá en el Mundial 2026 contra Ghana.

La Selección de Panamá hará su presentación en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio ante Ghana. Para este primer partido, Thomas Christiansen sufrirá una baja muy importante en el mediocampo, ya que Adalberto Carrasquilla no llegará debido a la lesión que padece.

El volante de Pumas tiene un desgarro en el aductor izquierdo desde el último partido en la Liga MX y aún no ha logrado recuperarse. Por este motivo, Thomas Christiansen no contará con él para el primer encuentro de los Canaleros en Toronto.

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Adalberto Carrasquilla podría llegar al segunda partido de Panamá ante Croacia

Según la información del periodista Ricardo Icaza, “hay optimismo” para que Coco Carrasquilla esté presente en el segundo enfrentamiento del seleccionado panameño contra Croacia. Éste será el próximo martes 23 de junio en el BMO Field de Toronto.

Captura de X.

Esto significa que no estará habilitado para el duelo contra los ghaneses. Que lo esperen para la segunda jornada también implica que no habrá cambios en la lista de convocados. Por este motivo, Víctor Griffith quedaría desafectado de la nómina si no existe otra lesión.

En el entrenamiento de este miércoles, hubo otros futbolistas que entrenaron en el gimnasio de manera diferenciada. Luis Mejía, Jiovany Ramos, Edgardo Fariña y Carlos Harvey no estuvieron con el grupo según la información de La Prensa Panamá.

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De todas maneras, no corren ningún riesgo de lesión. Manotas ya se encuentra prácticamente recuperado. El único afectado es Carrasquilla, quien se perderá lamentablemente el debut del seleccionado canalero.

En resumen

El mediocampista Adalberto Carrasquilla se perderá el debut de Panamá ante Ghana por lesión.

se perderá el debut de Panamá ante Ghana por lesión. El estreno de la Selección de Panamá en el Mundial será el 17 de junio.

en el Mundial será el 17 de junio. Hay optimismo para que el futbolista juegue ante Croacia el 23 de junio.