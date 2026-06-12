¿Por qué no juega Alphonso Davies en el debut de Canadá vs. Bosnia en el Mundial 2026?

El gran emblema de la Selección de Canadá espera por su estreno en el banco de suplentes por un razón en especial.

En el debut de la Selección de Canadá como local en el Mundial 2026 en el BMO Field de Toronto, Alphonso Davies no estará presente desde el arranque. Por decisión del entrenador Jesse Marsch, aguardará en el banco de suplentes esperando su ingreso.

La razón de su ausencia en el once titular de Canadá se debe a problemas físicos que arrastraba días atrás y que no lo dejaron entrenar con normalidad. La figura que se desempeña en el Bayern Múnich sufrió una lesión en el tendón de la corva que lo alejó de las canchas por un largo tiempo.

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Esta lesión se trata de un desgarro en la zona del isquiotibial. Días atrás, se creía que ni siquiera iba a formar parte de los convocados, pero la evolución fue más que positiva y finalmente entró en la nómina de Marsh para el debut de los canadienses.

Los convocados por Jesse Marsch.

Su última participación con el conjunto bávaro fue el pasado 6 de mayo en la semifinal de la Champions League contra el París Saint-Germain. Desde entonces, trabajó en la recuperación para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

En los amistosos previos de preparación, Davies no se hizo tampoco estuvo presente. Se perdió los duelos contra Uzbekistán e Irlanda. Ahora, a más de un mes de su última participación, espera ingresar en el estreno contra Bosnia por el grupo B.

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El calendario de Canadá en el Mundial 2026

De no sumar minutos este viernes 12 de junio, Davies tendrá la oportunidad de hacerlo contra la Selección de Qatar el próximo jueves 18 de junio por la segunda jornada. La tercera fecha será el miércoles 24 frente a Suiza.

En resumen

Alphonso Davies será suplente en el debut de Canadá debido a problemas físicos.

será suplente en el debut de Canadá debido a problemas físicos. El futbolista arrastra una lesión en el tendón de la corva desde mayo.

desde mayo. La Selección de Canadá enfrentará hoy a Bosnia en el Mundial 2026.