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Corea del Sur vs. República Checa EN VIVO: minuto a minuto – hora y TV del partido por el Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Corea del Sur ante República Checa por el Grupo A del Mundial 2026.

En busca de los tres puntos

Corea Del Sur y República Checa buscan igualar en el liderato a México que a primera hora le ganó a Sudáfrica. 

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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Corea del Sur vs. República Checa!

En FCA le traemos todos los detalles de la previa y cada una de las incidencias del último partido del Grupo A. Más temprano, México venció 2-0 a Sudáfrica.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En Vivo: Corea del Sur vs. República Checa
© Getty ImagesEn Vivo: Corea del Sur vs. República Checa

La Selección de Corea del Sur y República Checa continuarán la actividad de la primera jornada del Grupo A de Mundial 2026, en el que sabiendo el resultado de primera hora de México ante Sudáfrica (victoria 2-0 del Tri) intentarán dar un paso importante para poderse situar en la parte alta de la tabla.

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El compromiso entre los coreanos y checos se disputará en la cancha de las Chivas del Guadalajara, en el que sin duda los ojos de los mexicanos estarán encima, tomando en cuenta que serán sus rivales de los próximos juegos y así tendrán un parámetro de lo que pueda pasar.

A qué hora juegan Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026

El partido entre Corea del Sur y República Checa se disputará hoy, jueves 11 de junio, sobre el césped del Estadio Akron, en la Ciudad de Guadalajara, México. El árbitro central dará la orden de inicio en los siguientes horarios para la región centroamericana:

  • 20:00 horas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
  • 21:00 horas: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. República Checa en Centroamérica

La transmisión del Corea Del Sur ante República Checa estará a cargo de las cadenas poseedoras de los derechos de la FIFA en Centroamérica, tanto en TV abierta como por plataformas de streaming:

  • Panamá: RPC y TVMAX.
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).
  • El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports, Fox, Canal 5, TSI y Telecadena
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.

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