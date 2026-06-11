Corea del Sur vs. República Checa EN VIVO: minuto a minuto – hora y TV del partido por el Mundial 2026

En FCA le traemos todos los detalles de la previa y cada una de las incidencias del último partido del Grupo A . Más temprano, México venció 2-0 a Sudáfrica.

Corea Del Sur y República Checa buscan igualar en el liderato a México que a primera hora le ganó a Sudáfrica.

Siga el minuto a minuto del partido de Corea del Sur ante República Checa por el Grupo A del Mundial 2026.

La Selección de Corea del Sur y República Checa continuarán la actividad de la primera jornada del Grupo A de Mundial 2026, en el que sabiendo el resultado de primera hora de México ante Sudáfrica (victoria 2-0 del Tri) intentarán dar un paso importante para poderse situar en la parte alta de la tabla.

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El compromiso entre los coreanos y checos se disputará en la cancha de las Chivas del Guadalajara, en el que sin duda los ojos de los mexicanos estarán encima, tomando en cuenta que serán sus rivales de los próximos juegos y así tendrán un parámetro de lo que pueda pasar.

A qué hora juegan Corea del Sur vs. República Checa por el Mundial 2026

El partido entre Corea del Sur y República Checa se disputará hoy, jueves 11 de junio, sobre el césped del Estadio Akron, en la Ciudad de Guadalajara, México. El árbitro central dará la orden de inicio en los siguientes horarios para la región centroamericana:

20:00 horas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 21:00 horas: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. República Checa en Centroamérica

La transmisión del Corea Del Sur ante República Checa estará a cargo de las cadenas poseedoras de los derechos de la FIFA en Centroamérica, tanto en TV abierta como por plataformas de streaming: