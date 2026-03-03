Es tendencia:
Minnesota United de James Rodríguez sorprende a Honduras sobre Alberth Elis y ocurre por primera vez

Alberth Elis ha sido noticia en el fútbol de Estados Unidos y esto es lo que se informa sobre el hondureño de 30 años.

José Rodas

Por José Rodas

Alberth Elis recibe una de lasl mejores noticias en su prueba por volver a la MLS.
Alberth Elis sigue a prueba con el Minnesota United de la MLS y este martes 03 de marzo ha recibido una gran noticia que ocurre por primera vez.

Desde el interior del conjunto norteamericano, se ha dado a conocer que el jugador catracho ha dejado de entrenar con el segundo equipo y que ha pasado a practicar con el primero donde está la gran estrella colombiana James Rodríguez.

“Ningún futbolista”: José Francisco Molina impacta con su respuesta sobre la primera convocatoria como DT de Honduras

Alberth Elis entrena con James Rodríguez en el Minnesota United

“Actualizaciones: el capitán del Minnesota United, Michael Boxall, se ausentó del entrenamiento del martes; recibió un golpe en la cara de Tom Barlow de Cincinnati el sábado. Los Loons agregaron a Alberth Elis al entrenamiento con el primer equipo después de trabajar con Minnesota United 2. Mauricio González está en Minnesota; es un gran jugador”, informó Andy Greder, periodista que es fuente del club.

Un gran paso para Elis que está a prueba con el United y busca quedarse tras todo lo que pasó con el C. S. Marítimo de la Segunda División de Portugal.

El hondureño rescindió su contrato y ahora quiere una oportunidad en una liga que ya conoce tras su paso por el Houston Dynamo.

Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”

Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”

Honduras está pendiente de la evolución de Elis, quien a sus 30 años espera ser importante en el nuevo proyecto de José Francisco Molina en la Bicolor.

