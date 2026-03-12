“No regresa nunca”: Eduardo Espinel se cansa y toma decisión en pleno Clausura 2026 y que nadie esperaba en Olimpia

Olimpia volvió al triunfo 1-2 ante Platense y Eduardo Espinel tomó una tajante decisión, según confirmó el propio asistente técnico del DT uruguayo en plena conferencia de prensa.

Osvaldo Carro aseguró que la decisión de Espinel fue tomada a partir de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El uruguayo no asistirá más a las conferencias de prensa mientras su equipo gane.

“Él se quedó en el camerino porque ganamos, ahora él va a dar la cara cuando perdamos, ojalá que no regrese nunca ja. Hoy ganamos y se queda tranquilo”, aseguró Carro.

La decisión de Eduardo Espinel habría sido ante los reiterados custionamientos por el momento que atraviesa Olimpia en el torneo al sumar tres partidos perdidos, tres empates y cuatro triunfos.

Pese a que la dinámica del actual bicampeón de Honduras no es la mejor, ya se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones. Motagua es líder absoluto, seguido por el Real España que tiene los mismos 22 puntos.

Así quedó la tabla del Clausura 2026