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Ceremonia y partido inaugural del Mundial 2026 en Canadá EN VIVO: minuto a minuto de la apertura – hora, TV y dónde ver

Seguí el minuto a minuto de la ceremonia inaugural en territorio canadiense. Luego, Canadá recibirá a Bosnia en el BMO Field.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la inauguración del Mundial 2026 en Canadá!

Después de la apertura que dio México en el Azteca, es el momento de la ceremonia en Canadá en el BMO Field.

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Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Toronto será la sede inaugural en Canadá.
© BMO FieldToronto será la sede inaugural en Canadá.

Después de la ceremonia inaugural que se vivió en la Ciudad de México este jueves, llega el momento de Canadá de hacer su apertura en Toronto, en el BMO Field Stadium en el Mundial 2026. Además, más tarde en el segundo turno le tocará a Estados Unidos en Los Ángeles.

Como ocurrió en el Estadio Azteca, la ceremonia inaugural en suelo canadiense iniciará 90 minutos antes del partido que protagonizarán (a la 1:00 pm. de Centroamérica y 2:00 pm. de Panamá) la Selección de Canadá frente a su par de Bosnia y Herzegovina.

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¿Quiénes estarán en el show inaugural de Canadá?

Habrá varios artistas presentes en Toronto para mostrar su talento. Estrellas locales como Michael Bublé y Alessia Cara serán los máximos representantes. Además, estará la colombiana Jessie Reyez, Nora Fatehi, la estrella de Palestina Elyanna, el rapero francés Vegedream, el cantante de country William Prince y el DJ Sanjoy.

¿Dónde ver la ceremonia y el partido en Centroamérica?

  • Panamá: RPC y TVMAX.
  • Costa Rica: Fox, Fox+ y Teletica (Canal 7).
  • El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports, Fox, Canal 5, TSI y Telecadena.
  • Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.

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