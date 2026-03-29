James Rodríguez vs Mbappé: Dónde ver Colombia vs. Francia GRATIS en Centroamérica y posibles alineaciones

La fecha FIFA nos regala un duelo de alto calibre. Este domingo 29 de marzo, las selecciones de Colombia y Francia se ven las caras en un amistoso internacional que promete buen fútbol.

El encuentro, programado para la 1:00 p.m. (hora de Centroamérica) y 2:00 p.m. (hora de Panamá), pondrá a prueba el invicto reciente del equipo cafetero ante una de las principales potencias europeas en la antesala del Mundial 2026.

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¿Dónde ver Colombia vs. Francia GRATIS y EN VIVO?

Para los aficionados en Centroamérica que no se quieren perder este partidazo, hay buenas noticias: la transmisión oficial y GRATIS para toda la región estará a cargo de la señal de Claro Sports (disponible a través de su sistema de cable y sus plataformas digitales/YouTube).

¿Juega Mbappé hoy?

Aunque el partido invita a soñar con un choque directo entre el talento de James Rodríguez y la potencia de Kylian Mbappé, en Francia no se descarta que su gran figura comience el encuentro desde la banca.

Mbappé viene de brillar ante Brasil (Getty Images).

El cuerpo técnico evalúa esta opción para resguardar su estado físico luego de la reciente victoria del combinado galo ante Brasil, en la que Mbappé anotó un verdadero golazo para abrir el marcador. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, la idea es no sobrecargarlo de minutos en esta gira de amistosos.

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Posibles alineaciones de Colombia y Francia

A la espera de los onces oficiales que confirmarán los entrenadores minutos antes del pitazo inicial, así podrían salir los equipos al campo de juego:

Colombia:

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Johan Mojica

Jefferson Lerma

Richard Ríos

Jhon Arias

James Rodríguez

Luis Díaz

Luis Suárez

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Francia:

Lucas Chevalier

Malo Gusto

Dayot Upamecano

Ibrahima Konaté

Theo Hernández

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Michael Olise

Rayan Cherki

Désiré Doué

Marcus Thuram

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En síntesis

-Colombia y Francia se enfrentan este domingo 29 de marzo a la 1:00 p.m. (hora Centroamérica).

-El partido se podrá seguir de forma gratuita en toda Centroamérica a través de la señal y plataformas digitales de Claro Sports.

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-Aunque es la gran figura, no se descarta que Mbappé inicie en la banca para cuidar su físico.