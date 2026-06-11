Saprissa se lo roba: Erick Lonnis está a un paso de cerrar un fichaje que parecía imposible

Una oferta de último minuto detuvo la renovación de un atacante en el extranjero, quien ahora está a horas de convertirse en el segundo refuerzo de Saprissa para el Torneo Apertura 2026.

Hasta el momento, el Deportivo Saprissa solamente ha anunciado a Andrey Soto, mediocampista ofensivo proveniente de Pérez Zeledón, como su único refuerzo en el mercado de fichajes previo al Torneo Apertura 2026.

Mientras tanto, la batalla de la gerencia deportiva comandada por Erick Lonnis por cerrar una segunda contratación para robustecer la planilla de Hernán Medford parecía totalmente perdida.

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El fichaje que parecía caído

Keyshawn Arboine, extremo tico de 24 años que milita en el Guastatoya de Guatemala, tenía prácticamente todo acordado para firmar la renovación de su contrato con el cuadro chapín, a pesar del interés formal de los morados.

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“Keyshawn Arboine renovará su contrato con Guastatoya por un año, decisión tomada. El interés del Saprissa no avanzó a más en los últimos días, el jugador decidió renovar en Guatemala“, había confirmado en los últimos días el periodista Kevin Jiménez, dando por frustradas las negociaciones. Sin embargo, este viernes la novela dio un nuevo giro que nadie imaginaba.

Un viernes de Mundial y sorpresas en el mercado

Mientras Corea del Sur arrancaba con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al vencer 2-1 a la República Checa, el propio Kevin Jiménez anunció que las conversaciones entre Saprissa y Arboine no solo volvieron a su cauce, sino que el atacante está a un paso de llegar a Tibás.

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“Saprissa realizó una oferta formal por Keyshawn Arboine en las últimas horas, el jugador detuvo la renovación con Guastatoya cuando ya estaba por firmarse ya que quiere ser jugador morado“, afirmó el especialista en fichajes a través de sus redes sociales. “Si todo sale bien, mañana se vestirá como morado“, sentenció Jiménez.

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De confirmarse este fichaje, Arboine se convertiría en el segundo refuerzo para que Hernán Medford afronte el Apertura 2026, donde la presión por obtener la estrella 41 (en medio de una sequía de más de dos años sin títulos de campeonato nacional) será inmensa. Habrá que esperar a las próximas horas para saber si el movimiento termina por confirmarse de manera oficial.

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En síntesis

Antes de este movimiento, Andrey Soto era el único rostro nuevo del Saprissa para la próxima campaña.

Aunque Arboine tenía su renovación pactada en Guatemala, una oferta formal de última hora frenó la firma, priorizando su deseo de ser morado.

Si se concreta mañana, Arboine será una pieza clave para Hernán Medford, quien carga con la fuerte presión de romper la sequía de dos años y levantar la copa 41 para la institución tibaseña.