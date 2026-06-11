Tabla del Grupo A del Mundial 2026: cómo queda México tras vencer 2-0 a Sudáfrica y qué necesita para clasificar

Por ahora, México mira a todos desde arriba. Tiene 3 puntos, 2 goles a favor y ninguno en contra. Sudáfrica, en cambio, queda obligada a reaccionar rápido.

México empezó el Mundial 2026 con el resultado que necesitaba. En el Estadio Azteca, ante más de 80.000 personas, el equipo de Javier Aguirre venció 2-0 a Sudáfrica y quedó como primer líder del Grupo A.

El Tri abrió el partido rápido, con el tanto de Julián Quiñones a los 9 minutos, después de una mala salida sudafricana. En el segundo tiempo, Raúl Jiménez apareció de cabeza para firmar el 2-0 y cerrar una noche ideal para México en el debut.

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Así queda el Grupo A

Con ese resultado, la tabla parcial del Grupo A deja a México en el primer lugar con 3 puntos y una diferencia de gol de +2. Sudáfrica queda en el fondo, sin unidades y con -2.

La primera jornada del grupo todavía debe completarse con el partido entre Corea del Sur y República Checa. Hasta que se dispute ese encuentro, ambos equipos aparecen sin puntos y con diferencia de gol neutra.

(FCA).

Por ahora, México mira a todos desde arriba. Tiene 3 puntos, 2 goles a favor y ninguno en contra. Sudáfrica, en cambio, queda obligada a reaccionar rápido después de una derrota que también la deja golpeada por la diferencia de gol.

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El formato del Mundial 2026 clasifica a los dos primeros de cada grupo y también a los ocho mejores terceros. Por eso, el triunfo inicial no le garantiza matemáticamente el boleto a México, pero sí lo deja en una posición muy cómoda para encaminar su pase.

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Qué necesita México para clasificar

El próximo partido puede ser decisivo. Si México vence a Corea del Sur, llegaría a 6 puntos y quedaría prácticamente clasificado a la siguiente ronda, incluso a la espera de los demás resultados del grupo. En muchos escenarios, esa cantidad alcanza para asegurar al menos uno de los mejores terceros y, dependiendo de la combinación, también podría dejarlo dentro de los dos primeros.

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México volverá a jugar el jueves 18 de junio ante Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara. El partido está programado para las 7:00 p.m. de Centroamérica —8:00 p.m. en Panamá— y será la gran oportunidad para que el Tri confirme el buen arranque que tuvo ante Sudáfrica.