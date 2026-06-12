Ghana pierde a uno de sus pilares para el debut que tendrá contra Panamá el próximo 17 de junio en Toronto.

El gobierno de Canadá tiene a su primer protagonista del Mundial 2026 con acceso denegado al país. Después de lo que ocurrió en Estados Unidos con el árbitro somalí, una de las figuras de la Selección de Ghana no pudo instalarse en territorio canadiense junto al resto de sus compañeros.

¿Por qué Thomas Partey no pudo ingresar a Canadá para jugar el debut contra Panamá?

Thomas Partey, futbolista que se desempeña en el Villarreal, no pudo ingresar a Canadá porque enfrenta siete cargos de violación y otro de agresión sexual. Estos serán juzgados en Londres, precisamente en el Tribunal de la Corona de Southwark. Por eso, no jugará en Toronto en el debut contra la Selección de Panamá.

El gobierno canadiense tomó esta decisión porque el futbolista no dio aviso a las autoridades sobre su situación. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza a la espera del juicio que podría posponerse hasta inicios de 2027, según informa The Athletic.

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Además, desde el sitio web de Canadá aseguran que “si ha cometido un delito o ha sido condenado por él, es posible que no se le permita la entrada a Canadá“. Partey por el momento está acusado, a la espera de lo que será justamente el juicio.

La FIFA ya se pronunció acerca del caso de Partey y expresó: “No podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense le ha denegado el visado. La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados“.

Es importante aclarar que Estados Unidos sí le dio acceso a Partey, por lo que podrá jugar en la segunda jornada cuando Ghana se enfrente a Inglaterra en el Boston Stadium el próximo 23 de junio. También podrá hacerlo en la última fecha Croacia, ya que se disputará en Philadelphia.

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En resumen