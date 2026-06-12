Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Cargos de violación y libertad bajo fianza: Canadá le niega el acceso a Thomas Partey, figura de Ghana, y no jugará contra Panamá

Ghana pierde a uno de sus pilares para el debut que tendrá contra Panamá el próximo 17 de junio en Toronto.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El futbolista del Villarreal no estará en el primer juego.
© Getty ImagesEl futbolista del Villarreal no estará en el primer juego.

El gobierno de Canadá tiene a su primer protagonista del Mundial 2026 con acceso denegado al país. Después de lo que ocurrió en Estados Unidos con el árbitro somalí, una de las figuras de la Selección de Ghana no pudo instalarse en territorio canadiense junto al resto de sus compañeros.

¿Por qué Thomas Partey no pudo ingresar a Canadá para jugar el debut contra Panamá?

Thomas Partey, futbolista que se desempeña en el Villarreal, no pudo ingresar a Canadá porque enfrenta siete cargos de violación y otro de agresión sexual. Estos serán juzgados en Londres, precisamente en el Tribunal de la Corona de Southwark. Por eso, no jugará en Toronto en el debut contra la Selección de Panamá.

El gobierno canadiense tomó esta decisión porque el futbolista no dio aviso a las autoridades sobre su situación. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza a la espera del juicio que podría posponerse hasta inicios de 2027, según informa The Athletic.

Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture completo en PDF

ver también

Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture completo en PDF

Además, desde el sitio web de Canadá aseguran que “si ha cometido un delito o ha sido condenado por él, es posible que no se le permita la entrada a Canadá“. Partey por el momento está acusado, a la espera de lo que será justamente el juicio.

La FIFA ya se pronunció acerca del caso de Partey y expresó: “No podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston, EE. UU., a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que el gobierno canadiense le ha denegado el visado. La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados“.

Es importante aclarar que Estados Unidos sí le dio acceso a Partey, por lo que podrá jugar en la segunda jornada cuando Ghana se enfrente a Inglaterra en el Boston Stadium el próximo 23 de junio. También podrá hacerlo en la última fecha Croacia, ya que se disputará en Philadelphia.

Publicidad

En resumen

  • El mediocampista Thomas Partey no pudo ingresar a Canadá por enfrentar cargos de agresión.
  • El gobierno canadiense denegó el visado y se perderá el debut contra Panamá.
  • El futbolista de Ghana sí podrá jugar en Estados Unidos las siguientes jornadas.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture en PDF
Mundial 2026

Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture en PDF

Zlatan Ibrahimovic destrozó a Panamá con un duro pronóstico para el Mundial 2026
Mundial 2026

Zlatan Ibrahimovic destrozó a Panamá con un duro pronóstico para el Mundial 2026

Marathón y Honduras reciben mensaje de César Samudo antes del inicio del Mundial
Mundial 2026

Marathón y Honduras reciben mensaje de César Samudo antes del inicio del Mundial

Panamá recupera a una figura para el Mundial 2026: "Alta médica"
Mundial 2026

Panamá recupera a una figura para el Mundial 2026: "Alta médica"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo