Alberth Elis en vilo: confirman lo que ocurrió en Minnesota y que cambia su panorama en Estados Unidos

El delantero hondureño se sometió a una pruebas con el Minnesota United de la MLS y desde Estados Unidos cofirman su futuro.

José Rodas

Por José Rodas

Alberth Elis dejó al Marítimo de Portugal y se encuentra en Estados Unidos buscando una oportunidad. Foto: ChatGPT.
Desde hace un par de semanas Alberth Elis se sometió a una prueba con el Minessota United de la MLS, luego de rescindir su contrato con el Marítimo de la segunda división de Portugal.

Durante las últimas horas llegaron reportes de la decisión final que habría tomado el club estadounidense y la posibilidad de firmar al hondureño en condición de agente libre.

En ese orden de ideas, el futuro del hondureño sigue en vilo y es que durante los últimos días no fue visto en el entrenamiento del primer equipo; este jueves hubo indicios de que su fichaje no se dará.

“Seguimiento: Parece dudoso que Alberth Elis firme con Minnesota, según ha sabido Pioneer Prees. El delantero no fue visto en el entrenamiento de Loons el martes y el jueves hubo indicios de que el período de prueba no había cobrado mucha importancia en las últimas semanas”, escribió el periodista Andy Greder en su cuenta de X.

¿Cuál será su nuevo rumbo?

De momento, Elis sigue en Estados Unidos, según se pudo apreciar en un vídeo que publicó junto al influencer Carlos Eduardo Espina, quien se unió a la causa de la fundación “Panteras”.

Elis es agente libre, por lo que está en la capacidad de negociar con cualquier club y unirse inmediatamente. Meses atrás sonó para la segunda división estadoundiense.

