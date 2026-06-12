Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Brasil debuta en la Copa del Mundo contra Marruecos. Aquí puedes repasar la hora, que canales transmiten EN VIVO el juego.

La magia de la Copa del Mundo nos regala uno de los partidos más esperados de la primera fase. Este sábado 13 de junio, la poderosa selección de Brasil, cinco veces campeona del planeta, comenzará su camino en el Grupo C enfrentando a Marruecos, la gran sorpresa del último Mundial, en el impresionante MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La “Canarinha” llega con una enorme espina clavada y con ganas de revancha tras quedar eliminada en los cuartos de final hace cuatro años. Por su parte, los “Leones del Atlas” de Marruecos asumen este debut como un reto gigante para demostrar que lo vivido en Qatar, donde llegaron a semifinales, no fue ninguna casualidad.

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A qué hora juegan Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026

El partido del Mundial 2026 se jugará por la tarde en los siguientes horarios para el público de nuestra región:

4:00 p.m. (16:00 horas): Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 5:00 p.m. (17:00 horas): Panamá.

Así llegan los equipos al debut

Brasil: Aunque no tuvo su mejor eliminatoria en Sudamérica al clasificar en el quinto puesto, el equipo brasileño llega con el gol encendido. En sus partidos amistosos de preparación demostró todo su poder al golear 6-2 a Panamá y vencer 2-1 a Egipto.

Aunque no tuvo su mejor eliminatoria en Sudamérica al clasificar en el quinto puesto, el equipo brasileño llega con el gol encendido. En sus partidos amistosos de preparación demostró todo su poder al golear 6-2 a Panamá y vencer 2-1 a Egipto. Marruecos: Considerado actualmente el equipo más fuerte de todo el continente africano, busca dar el gran golpe del torneo venciendo a los sudamericanos. En sus últimos juegos de ensayo, los marroquíes aplastaron 4-0 a Madagascar e igualaron 1-1 contra Noruega.

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¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Marruecos en Centroamérica?

Para que no te pierdas este emocionante encuentro, estas son las cadenas de televisión abierta y plataformas de internet que transmitirán el juego de forma oficial:

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