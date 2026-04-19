Olimpia busca ficharlo: se retiró del fútbol, trabajó como Uber y ahora la rompe en Centroamérica

Durante las últimas semanas saltó el rumor del primer fichaje de un goleador argentino que Olimpia estaría buscando cerrar de cara al próximo torneo de la Liga Nacional en Honduras.

Se trata de Nicolás Martínez, actual jugador del Mixco de Guatemala con el que ya suma 15 anotaciones en 21 en el actual torneo Clausura 2026 y está cerca de ganar su quinto título goleador, tercero de forma consecutiva.

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Trabajó de Uber

Más allá de su actualidad, Nicolás Martínez, oriundo de Buenos Aires, contó en una entrevista con Boicot Podcast que hubo momentos de incertidumbre en los que incluso, se retiró el fútbol para ser chófer de Uber durante al menos cinco meses.

En aquel momento, el atacante argentino se encontraba sin equipo y los duros momentos familiares lo hacían dudar si podría vivir el fútbol a nivel profesional, por lo que tomó la determinación de unirse a la app.

Sin embargo, su regreso al fútbol fue gracias al llamado del entrenador Daniel Cordone que lo invitó a formar parte de un equipo de cuarta división en Argentina, pero solamente estuvo una semana hasta que recibió la propuesta del Sanarate de Guatemala.

“Ya no quería, tenía 27 años, no jugué siete meses en Chile y a mi papá lo tenían que operar del corazón, agarré el Uber y empecé a hacer Uber, hasta que pasaron cinco meses y me llamó Cordone”, recordó el goleador sudamericano.

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A partir de ahí, el jugador de 35 años ha vivido momentos dulces en el fútbol chapín, donde se ha convertido en el extranjero más destacado, sumando 32 goles en sus últimos 42 partidos.

Nicolás Martínez es actual jugador del Mixco de la primera división de Guatemala. Foto: Diario de Centroamérica.