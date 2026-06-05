Fue descartado por el Fantasma Figueroa y ahora ficha por un rival directo de Comunicaciones

Uno de los jugadores más queridos de los cremas se vio obligado a cambiar de aires.

El mercado de fichajes continúa moviéndose en el fútbol guatemalteco y uno de los nombres que más ha llamado la atención en las últimas horas es el de Lynner García, quien tras quedar fuera de los planes de Comunicaciones para la temporada 2026-2027 ya encontró nuevo destino. El atacante nacional no tardó en resolver su futuro y ahora defenderá los colores de Deportivo Mixco, uno de los equipos que buscará dar pelea en las competencias venideras.

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La salida de García del conjunto crema fue una de las decisiones tomadas por el técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa, quien continúa con la reestructuración del plantel de cara al próximo campeonato. A pesar de contar con el respaldo de una parte importante de la afición alba, el delantero no entró en la planificación del estratega chileno para el nuevo proyecto deportivo.

Lynner García cambia de camiseta y refuerza a Mixco

La respuesta de Deportivo Mixco fue inmediata. El club chicharronero anunció oficialmente la incorporación del futbolista a través de sus canales institucionales. “¡BIENVENIDO, LYNNER GARCÍA! Nos complace anunciar tu llegada a Deportivo Mixco. Estamos seguros de que serás un gran aporte para nuestro equipo durante esta temporada. ¡Éxitos desde ya!”, publicó la institución para confirmar el fichaje.

Con esta contratación, Mixco suma experiencia y profundidad a una plantilla que tendrá importantes retos durante el próximo semestre. El equipo no solo competirá en el Torneo Apertura 2026, sino que también afrontará el desafío de representar al país en la Copa Centroamericana, una vitrina internacional que exige un plantel competitivo.

La llegada de García se convierte además en el segundo movimiento importante realizado por los mixqueños en las últimas horas. Previamente, el club había anunciado la incorporación del defensor Cristian Jiménez, procedente de Municipal, fortaleciendo así dos zonas clave del equipo para la nueva temporada.

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Para Lynner García, este cambio representa una nueva oportunidad de consolidarse como protagonista en la Liga Nacional. Ahora tendrá la misión de demostrar que todavía puede marcar diferencias en el fútbol guatemalteco y, curiosamente, deberá enfrentarse a Comunicaciones y a Marco Antonio Figueroa, el entrenador que decidió prescindir de sus servicios para el próximo campeonato.