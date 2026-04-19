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Alberth Elis responde a exjugador hondureño que le reclamó porque no le cumple con carro prometido

"La Pantera" se defendió públicamente tras el reclamo de un exjugador al que supuestamente le prometió un vehículo.

José Rodas

Por José Rodas

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Alberth Elis de 30 años se encuentra actualmente sin equipo. Foto: Olimpia.
Alberth Elis de 30 años se encuentra actualmente sin equipo. Foto: Olimpia.

Hace unas semanas en las redes sociales se viralizó el reclamó del exjugador hondureño Emilio “El Chespirito” Hernández, quien aseguró que Alberth Elis no le había cumplido la promesa de regalarle un vehículo.

“Él me ofreció un carro y no me lo ha dado, desde que se fue a Estados Unidos. Me gustaría que me ayudara con el carrito para trabajar, no le estoy exigiendo. Más bien le pido a Dios que lo cuide y lo sane”, dijo en aquel momento el exjugador.

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Unido al reclamo, “El Chespirito” aseguró que él fue el responsable de que Elis fichara por Olimpia tras sostener pláticas con directivos del club que confiaron en su buen ojo.

La respuesta de Elis

Las palabras del exjugador hondureño llegaron a oídos de Alberth Elis, quien respondió para aclarar la situación en una entrevista en el programa “Con Pineda Chacón” de Deportes TVC.

“Siempre que lo veo, yo lo ayudo, lo apoyo. Siempre lo aliviano cada vez que lo veo, siempre le deseo lo mejor y trato de ayudarlo en lo que puedo”, fueron las palabras de Elis sin brindar mayores detalles.

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Las palabras de Elis coinciden con las de “El Chespirito” que admitió recibir ayuda económica del jugador cada vez que lo mira. “Él me hace regalías de 100 o 200 euros que me sirven, pero él es un millonario”, dijo en su momento.

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