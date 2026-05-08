Municipal vs. Mixco: hora, TV, cómo llegan y posibles alineaciones por la semifinal de vuelta del Clausura 2026

Entérese día, horario y dónde mirar a Municipal vs. Mixco por el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Este sábado, se definirá al primer finalista del Torneo Clausura 2026 con el Municipal vs Mixco. En el que ambos equipos fueron dos de los mejores equipos de la fase de clasificación, quedando segundo y tercero con 38 y 36 puntos, respectivamente.

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Los rojos que serán anfitriones en el estadio Manuel Felipe Carrera, llegan con la obligación de clasificar y más con la victoria de 2-0 conseguida en la ida que lo deja con todo a favor para avanzar y estar en una nueva lucha por el título.

A qué hora juegan Municipal vs. Mixco

Municipal y Mixco medirán fuerzas este sábado 9 de mayo, a las 6:00 p.m. (horario de Guatemala), en el Estadio El Trébol.

Dónde mirar EN VIVO el partido de Municipal vs. Mixco

Este encuentro de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 se podrá ver por Tigo Sports y Canal 11 de Albavisión.

Cómo llega Municipal

Los rojos llegan tras ganarle 0-2 a los chicharroneros en el juego de ida del pasado miércoles, resultado que se dio gracias a los goles de Rodrigo Saravia y Pedro Altán, que los deja con una situación cómoda para estar en la final.

Cómo llega Mixco

El equipo de Fabricio Benítez se complicó en el primer juego de la serie, porque ahora lo obliga a ganarle por tres tantos a los escarlatas en El Trébol y así completar la remontada, si gana por dos, los rojos clasificarían por haber terminado mejor ubicado en la tabla.

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Posible once de los rojos

Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales; John Méndez, Rodrigo Saravia, Yunior Pérez, Rudy Muñoz, Erik López y Jefry Bantes.

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Posible once de los mixqueños

Kevin Moscoso; Jeshua Urizar, Manuel Moreno, Nixsón Flores, Nicolás González; Yonathan Pozuelos, Kenner Lemus, Christian Ojeda, José Bolaños, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez.