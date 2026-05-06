Este miércoles, abrió el telón de las semifinales del Torneo Clausura 2026 con la visita de Municipal a Mixco. Fueron dos de los mejores equipos de la fase regular, en el que el segundo y tercero con 38 y 36 puntos, respectivamente, y ahora volverán a verse las caras en una serie con aroma a gran final.
Mixco 0-2 Municipal EN VIVO: Triunfo rojo – minuto a minuto de la semifinal de ida del Clausura 2026 de Guatemala
Los chicharroneros y rojos buscan tomar ventaja en las semifinales.
95' Termina el partido
Municipal vence 2-0 a Mixco en la ida de las semifinales
90' tiempo añadido
Se reponen 5 minutos
82' Amarilla
Amonestado Kenner Lemus de Mixco
80' Golpe bajo
El segundo gol rojo mermó anímicamente a Mixco
73' Gol Rojo
Pedro Altán de larga distancia pone el 2-0 de Municipal vs Mixco
71' Amonestado
Amarilla para Aubrey David de Municipal
69' Dominio rojo
Los rojos juegan con la desesperación de Mixco
64' Otro Cambio
Sale José Morales y entra Aubrey David
63' Lesionado
Erik López se lesiona en Municipal y será sustituido por Pedro Altán
59'
Cambio rojo, sale Rudy Muñoz y entra Yasnier Matos
55' En busca del empate
Mixco trata de reaccionar y buscar el empate
51' Gol rojo
Rodrigo Saravia pone a ganar a Municipal
48 ' Anulado
Gol invalidado a Mixco
46' Cerca
Tiro de Rudy Muñoz que se va a un costado
45' Rueda el balón
Comienza el segundo tiempo: Mixco 0-0 Municipal
45' Al descanso
Finaliza el primer tiempo: Mixco 0-0 Municipal
43' Amonestado
Tarjeta amarilla para Rudy Muñoz de Municipal
41' Mejor los locales
Mixco cierra mejor la primera parte
35' Cerca Mixco
Nicolás Martínez tuvo su opción con un cabezazo
28' Se quitan la presión
Municipal ha logrado equilibrar el juego
21' Primer aviso rojo
Tiro de Erik López que apenas se va alto de la portería de Mixco
18' Primer aviso
Tiro de Eliser Quiñónez que se va alto del marco rojo
10' Dominio local
Mixco tiene la posesión del balón
Rueda el balón
Comienza el partido de Mixco vs Municipal