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Guatemala

Mixco 0-2 Municipal EN VIVO: Triunfo rojo – minuto a minuto de la semifinal de ida del Clausura 2026 de Guatemala

Los chicharroneros y rojos buscan tomar ventaja en las semifinales.

95' Termina el partido

Municipal vence 2-0 a Mixco en la ida de las semifinales

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90' tiempo añadido

Se reponen 5 minutos

82' Amarilla

Amonestado Kenner Lemus de Mixco

80' Golpe bajo

El segundo gol rojo mermó anímicamente a Mixco

73' Gol Rojo

Pedro Altán de larga distancia pone el 2-0 de Municipal vs Mixco

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71' Amonestado

Amarilla para Aubrey David de Municipal

69' Dominio rojo

Los rojos juegan con la desesperación de Mixco

64' Otro Cambio

Sale José Morales y entra Aubrey David

63' Lesionado

Erik López se lesiona en Municipal y será sustituido por Pedro Altán

59'

Cambio rojo, sale Rudy Muñoz y entra Yasnier Matos

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55' En busca del empate

Mixco trata de reaccionar y buscar el empate

51' Gol rojo

Rodrigo Saravia pone a ganar a Municipal

48 ' Anulado

Gol invalidado a Mixco

46' Cerca

Tiro de Rudy Muñoz que se va a un costado

45' Rueda el balón

Comienza el segundo tiempo: Mixco 0-0 Municipal

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45' Al descanso

Finaliza el primer tiempo: Mixco 0-0 Municipal

43' Amonestado

Tarjeta amarilla para Rudy Muñoz de Municipal

41' Mejor los locales

Mixco cierra mejor la primera parte

35' Cerca Mixco

Nicolás Martínez tuvo su opción con un cabezazo

28' Se quitan la presión

Municipal ha logrado equilibrar el juego

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21' Primer aviso rojo

Tiro de Erik López que apenas se va alto de la portería de Mixco

18' Primer aviso

Tiro de Eliser Quiñónez que se va alto del marco rojo

10' Dominio local

Mixco tiene la posesión del balón

Rueda el balón

Comienza el partido de Mixco vs Municipal

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los rojos con un pie en la final
© Leonel OrellanaLos rojos con un pie en la final

Este miércoles, abrió el telón de las semifinales del Torneo Clausura 2026 con la visita de Municipal a Mixco. Fueron dos de los mejores equipos de la fase regular, en el que el segundo y tercero con 38 y 36 puntos, respectivamente, y ahora volverán a verse las caras en una serie con aroma a gran final.

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