La Liga hizo oficial una de las noticias que la afición más estaba esperando aunque salieron a la luz algunos detalles impensados.

Y un día, finalmente, sucedió. La Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial la salida de Kenneth Vargas, algo que la afición ya venía pidiendo por su rendimiento pero que se profundizó aún más a raíz de sus reiterados casos de indisciplina.

Junto a Alejandro Bran, Vargas quedó involucrado en dos escándalos, uno en medio de la temporada y el último que lo marginó incluso de la Selección del Bocha Batista, por lo que ahora ya no formará parte del club.

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Sin embargo, y más allá de que el jugador estaba cedido en la Liga ya que su ficha le pertenece al Heart de Escocia, al parecer al club rojinegro no le será gratis su salida…

¡Alajuelense deberá pagar por Kenneth Vargas!

Según la información que dio a conocer el periodista Kevin Jiménez minutos antes de que Alajuelense hiciera oficial el finiquito de Kenneth Vargas, “los manudos deben pagar por su salida”. Eso se debe a que su préstamo finaliza en diciembre, por eso al parecer su marcha no será inocua en el Morera Soto y alrededores.

El anuncio oficial de Alajuelense sobre la salida de Kenneth Vargas. (Instagram)

¿A dónde jugará Kenneth Vargas

Todo apunta a que su próximo destino será el Kalamata de Grecia, un equipo recién ascendido que se fijó en los servicios del extremo derecho tico de 24 años. “Firmará en los próximos días”, amplió Kevin Jiménez al respecto.

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