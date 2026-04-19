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José Francisco Molina recibe certero golpe que sacude a la Selección de Honduras para enfrentar a Argentina

El DT español tendrá que buscar soluciones a su primer problema de cara al amistoso ante Argentina en Estados Unidos.

José Rodas

Por José Rodas

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José Francisco Molina tendrá que preparar el amistoso ante Argentina sin uno de los talentos de La H. Foto: Grupo Opsa.
José Francisco Molina tendrá que preparar el amistoso ante Argentina sin uno de los talentos de La H. Foto: Grupo Opsa.

La Selección de Honduras sostendrá en fecha FIFA de junio de 2026 dos amistosos, uno de ellos ante Argentina, mientras el segundo rival sigue sin confirmarse por la Federación de Fútbol.

Para esos duelos amistosos, el DT José Francisco Molina ya enfrenta su primer problema, luego que se confirmara la primera baja por lesión del defensor Julián Martínez.

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La gravedad de la lesión de Julián Martínez

El jugador del Alverca, de la primera división de Portugal, estará fuera entre cuatro y seis meses por una rotura de meniscos de su rodilla izquierda, según el informe revelado por Diario Diez.

Cabe recordar que Julián Martínez de 22 años fue titular con La H en el amistoso ante Perú, pero tuvo que ser sustituido a los 76 minutos tras sentir molestias en su rodilla.

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El jugador regresó a Portugal para someterse a pruebas médicas que confirmaron la gravedad de su lesión, razón por la que ha desaparecido de las convocatorias del club europeo.

Desde que el jugador llegó al club portugués, apenas ha podido sumar 664 minutos en once apariciones.

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¿Cuándo es el amistoso Honduras vs. Argentina?

El juego de La H ante la actual campeona del mundo está programado para el próximo 6 de junio en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

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