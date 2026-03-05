Es tendencia:
“No es capaz”: Javier López le responde a Marcelo Santos por posible salida de Motagua y manda recado a Jorge Serrano

Marcelo Santos dejó palabras que generaron controversia sobre su estadía en Motagua y Javier López no dudó en responder.

José Rodas

Por José Rodas

Marcelo Santos y Jorge Serrano recibieron un claro mensaje del entrenador Javier López. Foto: Grupo Opsa.
Luego de las palabras del defensor Marcelo Santos, quien aseguró que tiene como prioridad “culminar de la mejor su etapa” como jugador de Motagua, el entrenador Javier López envió un fuerte mensaje.

El estratega español fue consultado sobre la suplencia de Marcelo Santos y Rodrigo Gómez, quienes eran titulares indiscutibles con el Ciclón Azul; pero que ahora no pasan por su mejor momento.

López aseguró que en su equipo juegan los que se encuentren bien física y técnicamente, al tiempo que admitió que no existen titulares ni suplentes eternos.

“El lujo es todo lo que tengo detrás de mí en cada partido, mi cuerpo técnico y la plantilla que tenemos. Es simple, el que está mejor juega en cada momento y no siempre todos los jugadores están en su mejor momento y no hay titulares eternos ni suplentes eternos”, dijo López en entrevista a Deportes TVC.

El recado a Jorge Serrano

Por otro lado, sobre Jorge Serrano explicó que el futbolista es un revulsivo que hace bien las cosas cuando ingresa de cambio como en el juego anterior ante el Olancho FC.

“Somos un cuerpo técnico que le da mucha importancia al equipo que empieza y al equipo que termina. Por ejemplo, Puchulín (Jorge Serrano) lo hizo muy bien y eso para nosotros es lo más importante y a lo mejor si lo pones desde el principio, no es capaz de hacer eso”, cerró.

El Motagua de Javier López marcha segundo en la tabla de posiciones con 16 puntos, solamente uno menos que el Real España que es líder absoluto del torneo Clausura 2026.

El Ciclón Azul juega el sábado 7 de marzo ante el Choloma, juego correspondiente a la jornada 10.

