El 13 de febrero de este año, una triste noticia sacudió al fútbol de la región: Roger Rojas comunicó entre lágrimas que colgaba los botines para someterse a un procedimiento médico. Por fortuna, casi cuatro meses después, el catracho regresa a su último equipo, Puntarenas FC, para aportar desde otro lado.

Roro llega al banquillo del cuadro Chuchequero de cara al Torneo Apertura 2023 para ocupar una función relevante. Según informaron La Nación y Diario Diez, será el asistente del director técnico Geiner Segura, quien hace tres campeonatos fue campeón de la Liga Promérica con Cartaginés.

Su experiencia en el país, donde defendió los colores de los Brumosos, Alajuelense y Sporting, más su paso por México, Colombia, Arabia Saudita y Azerbaiyán, han tenido un rol importante en la inclusión de Rojas. De hecho, el ex delantero ya comenzó a trabajar con el cuerpo técnico.

“Estoy viendo si puedo empezar con la licencia D, pero parece que a los jugadores y exjugadores los ponen en la C. También me gusta la dirección deportiva. En el Puntarenas, la directiva me ofreció empezar en las ligas menores, fíjese y como le digo, los planes que tiene Dios para uno son mejores y realmente me están abriendo más opciones, más puertas”, contó tras ser homenajeado en febrero.

Hasta el momento, Puntarenas concretó varios fichajes: Juan Pablo Ledezma (Alajuelense, hijo de Froylán); Lautaro Ayala, Andrey Mora (Guadalupe); Barlon Sequeira, Bryan López (Sporting); Jaikel Medina (Malacateco); Luis Miguel Franco (Herediano); Adrián Lozano (Correcaminos) y César Romero (Real Sociedad).

Justamente, este último futbolista es hondureño y Rojas se encarga de seguir de cerca tanto la adaptación como la preparación de su compatriota, quien contó con el aval de Roro y Amado Guevara para ser contratado.