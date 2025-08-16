El problema con Elián Quesada: Machillo Ramírez revela el verdadero motivo de su ausencia con un mensaje que inquieta a Alajuelense

La llegada de Elián Quesada-Thorne al fútbol costarricense generó una oleada de ilusión entre los seguidores de Liga Deportiva Alajuelense, ansiosos por ver cómo se desenvolvía el lateral izquierdo de 20 años, formado en las divisiones juveniles del Arsenal FC de Inglaterra, con el uniforme rojinegro.

Y su estreno no podría haber sido más prometedor: ante Guadalupe, Quesada solo necesitó 11 minutos para cambiar el partido y provocar el gol agónico de Creichel Pérez que selló la victoria manuda.

Luego, Óscar “Machillo” Ramírez lo incluyó como titular en la victoria 2-1 sobre Managua en Nicaragua, donde volvió a mostrar su potencial ofensivo, aunque fue superado en la jugada que terminó en el gol del empate de los pinoleros.

Todo indicaba que Quesada seguiría sumando minutos y consolidándose en el esquema del Machillo, aunque el domingo pasado no fue tomado en cuenta para enfrentar a Herediano y hoy se repitió el problema ante Puntarenas, por lo que el entrenador fue cuestionado sobre su decisión.

Machillo Ramírez explica ausencia de Elián Quesada

“Elián Quesada es un jugador interesante, jugó ante Managua ante la baja de Ronald Matarrita, buscamos rotación, tenemos que trabajar más con él la parte defensiva, hacer el bloque, el manejo de líneas“, dijo el entrenador tras el compromiso de este sábado.

Ahora hay que esperar si Ramírez toma en cuenta a Quesada para el siguiente partido, que será el jueves contra Alianza de El Salvador por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.