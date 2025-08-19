Para echar al Águila de Concacaf: Olimpia recibe la noticia que Eduardo Espinel tanto estaba esperando

Olimpia visita el Estadio Cuscatlán este martes con la tarea de cerrar una clasificación que se le ha negado en las dos últimas ediciones de la Copa Centroamericana.

El León se quedó en la fase de grupos los torneos pasados y no quiere repetir eso, por lo que este buscan sellar su pase ante el Águila de El Salvador.

¿Qué noticia llegó y porque lo esperaba tanto Eduardo Espinel?

Fútbol Centroamérica conoció con información de primera mano, que Jorge Daniel Álvarez está completamente recuperado de su lesión y podría reaparecer en el equipo.

El pasado 04 de agosto sufrió un esguince de rodilla grado 1, por lo que se perdió los últimos tres encuentros con la camisa del León (Hércules, Juticalpa y Real España).

La recuperación ha ido bien y ahora puede reaparecer ante el Águila para sellar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana. Eduardo Espinel vuelve a contar con su mejor armador.

Eso sí, Jorge Álvarez ha entrenado con cierto vendaje para tener más sólidez en su rodilla derecha.

Águila por su parte, debe ganar el cotejo y aferrarse al último partido contra Real Estelí, las chances del equipo salvadoreño pasan por vencer a Olimpia y luego jugar una final contra el Tren del Norte.

En caso de empate, Olimpia va necesitar no perder ante Xelajú en casa, mientras que Águila debe esperar que el León pierda y ellos ganar por más de seis goles a Real Estelí, algo que luce imposible.

Olimpia viene de empatar sus dos últimos partidos de la Liga Nacional de Honduras, el primero 2-2 ante Juticalpa y el segundo ante Real España 0-0.

Tabla de posiciones del grupo D de la Copa Centroamericana