“Oferta de Costa Rica”: es hermano de Juan Cuadrado, jugó para Olimpia y puede dar el salto en Centroamérica

Hace unos días saltó en Honduras una curiosa historia donde se indicaba que Edwin Solano, hondureño de nacimineto, es hermano de Juan Guillermo cuadrado, colombiano.

Diario Diez ha revelado que Cuadrado tiene un hermano en Honduras y se trata de Edwin Solani Solano, futbolista que ha jugado en Olimpia y Marathón.

“Lo miraba y decía: ¿será que le pregunto o me voy a ahuevar?. Lo vi frente al mar, leyendo un libro, y dije: es ahora o nunca; o me dice que sí o me ahueva. Le dije: ‘Juan, ¿cómo estás?’. Y me respondió: ‘Todo bien, panita’”. Entonces lanzó la pregunta que llevaba guardada: “Fíjese que le quiero hacer una pregunta, mire que yo soy hijo de tal y tal…”.

Y esta fue la reacción del colombiano: “Marica, ¿es en serio? ¿Usted es hijo de tal y tal. Su papá me dio los pasajes para irme a probar a Argentina”.

Ahora resulta que Edwin Solano, tras finalizar su contrato con Olimpia es buscado por un club de Costa Rica. Aunque no se detalló el nombre, ha sido confirmado.

Solani Solano espera un llamado de Costa Rica

Solano ha estado entrenando con Platense y todo indicaba que iba a jugar con ellos, pero por ahora todo se ha pausado.

“Solani ayer entrenó con un malestar de garganta, yo le dije que no lo hiciera, pero así lo hizo. Después empezó a tener fiebre, ahora está con un virus que anda pegando ¿Qué puedo hacer? Ya está con una tos severa”, dijo Raúl Cáceres, entrenador de Platense al periodista John Alexis Rodríguez.

Confirmó que espera una oferta del país tico: “Lo digo concretamente, Edwin Solano está esperando una oferta de Costa Rica, si esta no llega, se quedará en Platense. Hemos hablado con él, sí haría sacrificio porque lo quieren equipos grandes, pero él quiere al Platense, nos honra que tome esa decisión”.

Edwin viene de ganar varios títulos con Olimpia y busca seguir su carrera ya sea en Honduras o Costa Rica, como indica Cáceres.

