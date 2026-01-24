“Me metía al baño a llorar”: tras no ir a Alajuelense, Jorge Álvarez cuenta su momento más duro que sacude a Olimpia

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, lo quería como su fichaje estelar para el mediocampo Manudo, pero el jugador decidió quedarse en Olimpia.

Fueron días de propuestas y deseos que al final no tuvieron un buen fruto. Machillo se quedó con las ganas de tenerlo.

Ya tras tomar la decisión de quedarse en Olimpia, Jorge Álvarez abrió su corazón con el periodista hondureño Kevin Barahona y habló de un golpe que recibió y pocos sabía.

Jorge Álvarez contó de la vez que junto a su pareja perdieron un bebé, el momento más bajo de su vida. Revela como lo pasó y esto sacude a Olimpia porque pocos lo sabían.

Jorge Álvarez el trago más amargo en su vida

“Fueron 2 o 3 meses duros, era complicado llegar a casa después de un entrenamiento y ver a mi esposa destrozada que solo quería pasar llorando”.

Además agregó: “Yo llegaba a las concentraciones del equipo y me metía al baño a llorar, soy de las personas a la que no le gusta mostrar lo que está sintiendo, llegaba a casa y tampoco podía llorar tenía que ser fuerte y darle fuerzas a mi esposa para tratar de salir adelante”.

Así mismo comentó: “Mucho periodista y mucho aficionado me criticó bastante pero tampoco agarró rencor ni nada de eso, no podía enojarme con ellos, era algo que yo no conté, gracias a Dios y a unos amigos que llegaron a nuestras vidas que pudimos salir de ese momento tan duro”.

Muchas veces como aficionados y amantes del fútbol criticamos duro a los jugadores sin saber que salen a jugar un partido de fútbol teniendo miles de problemas en la cabeza”.

Jorge Álvarez no irá a Alajuelense y seguramente va a renovar su contrato que vence en diciembre de 2026. Olimpia le ofrece dos años más.

