Salió bicampeón con Olimpia, no quiso renovar y ahora su nuevo club le hizo lo impensado: “Es incierto”

Olimpia está a menos de 24 horas de hacer su debut en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El objetivo del León es quedar tricampeón.

Eduardo Espinel tiene tres fichajes confirmados y varias bajas, una de ellas fue Marcos Montiel, jugador uruguayo que el DT quería que siguiera, pero se decidió ir.

Montiel ya tenía todo acordado con el Mushuc Runa de la primera división de Ecuador, pero todo se vino abajo en las últimas horas, informa Álvaro de la Rocha.

Montiel no jugará en el Mushuc Runa de Ecuador

“Problemas: Mushuc Runa no cumplió con su parte y por ahora el mediocampista uruguayo, Marcos Montiel no llegará al club. Por eso no ha sido presentado.

Montiel rechazó renovar con Olimpia para marcharse a Ecuador pero su futuro ahora es incierto”.

Montiel tiene cerrada la posibilidad de volver a Olimpia, club que le ofrecía seguir un año más, pero que declinó por irse a Ecuador.

Ahora el León se ha reforzado en ese puesto con Raúl García, jugador joven al que Eduardo Espinel le quiere dar mucha proyección en este 2026.

14 partidos disputó Marcos en este Apertura 2025, regularmente es suplente por debajo de otros futbolistas en Olimpia. Ha aportado un gol en la Liga Nacional, también hizo otro ante Alajuelense en las semifinales de ida de la Copa Centroaméricana.

