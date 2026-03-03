Es tendencia:
Guatemala

Luis Fernando Tena lo consigue: Guatemala confirma la noticia que el DT necesitaba en este nuevo ciclo

Luis Fernando Tena sigue aceitando a la Selección de Guatemala de cara al nuevo ciclo en la Azul y Blanco.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Guatemala confirma la noticia que el DT necesitaba en este nuevo ciclo
Guatemala confirma la noticia que el DT necesitaba en este nuevo ciclo

Luis Fernando Tena recibe una noticia clave en pleno inicio de un nuevo ciclo al frente de la Selección de Guatemala.

El técnico mexicano logra encaminar un paso importante dentro de su planificación, en un momento donde necesitaba respaldo y señales positivas para consolidar su proyecto.

La noticia que tanto esperaba Luis Fernando Tena en Guatemala

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala anunció un partido de preparación de alto nivel para su selección mayor, que disputará su segundo amistoso internacional del año en Italia.

La Azul y Blanco de Luis Fernando Tena se medirá ante Argelia el 27 de marzo de 2026 en el estadio Luigi Ferraris, en un compromiso que representa una exigente prueba internacional y una valiosa oportunidad para medir su crecimiento ante un rival de peso.

De esta manera, el amistoso ante Argelia no solo representa un desafío de alto calibre para Guatemala, sino también un respaldo importante para el proyecto de Luis Fernando Tena en este nuevo ciclo al mando de la Azul y Blanco.

Datos claves

  • Amistoso de alto nivel confirmado: La Federación de Guatemala anunció un partido de preparación ante Argelia como parte del calendario internacional de la selección.
  • Se jugará en Europa: El encuentro está programado para el 27 de marzo de 2026 en el estadio Luigi Ferraris, en Italia, lo que representa una prueba exigente para la Azul y Blanco.
  • Impulso para el proceso de Tena: El partido sirve como una oportunidad importante para el proyecto de Luis Fernando Tena, permitiendo medir el crecimiento del equipo ante un rival de peso internacional.

