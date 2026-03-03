Luis Fernando Tena lo consigue: Guatemala confirma la noticia que el DT necesitaba en este nuevo ciclo

Luis Fernando Tena recibe una noticia clave en pleno inicio de un nuevo ciclo al frente de la Selección de Guatemala.

El técnico mexicano logra encaminar un paso importante dentro de su planificación, en un momento donde necesitaba respaldo y señales positivas para consolidar su proyecto.

ver también Por decisión de Luis Fernando Tena: el DT toma una contundente medida que cambia el futuro de la selección de Guatemala

ver también Luis Fernando Tena recibe una noticia desde México que podría beneficiar a la Selección de Guatemala

La noticia que tanto esperaba Luis Fernando Tena en Guatemala

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala anunció un partido de preparación de alto nivel para su selección mayor, que disputará su segundo amistoso internacional del año en Italia.

La Azul y Blanco de Luis Fernando Tena se medirá ante Argelia el 27 de marzo de 2026 en el estadio Luigi Ferraris, en un compromiso que representa una exigente prueba internacional y una valiosa oportunidad para medir su crecimiento ante un rival de peso.

Tweet placeholder

De esta manera, el amistoso ante Argelia no solo representa un desafío de alto calibre para Guatemala, sino también un respaldo importante para el proyecto de Luis Fernando Tena en este nuevo ciclo al mando de la Azul y Blanco.

Publicidad

Publicidad

Datos claves