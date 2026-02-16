Es tendencia:
Honduras

Lo que nunca le pasó a un hondureño en España: Kervin Arriaga se expone a un castigo que pone en jaque a Levante y beneficia a Barcelona

El mediocampista hondureño no pasa por sus mejores días en el Levante y ahora podría enfrentar un duro castigo en LaLiga.

José Rodas

Por José Rodas

Kervin Arriaga fue expulsado en la derrota del Levante ante el Valencia.
Kervin Arriaga fue expulsado en la derrota del Levante ante el Valencia.

Luego de ser expulsado en la derrota del Levante 0-2 ante el Valencia, Kervin Arriaga podría sufrir un inesperado castigo que lo dejaría fuera más tiempo de lo esperado.

Así lo informan desde España, ya que el mediocampista catracho podría ser sancionado entre dos o tres partidos, según el reglamento disciplinario utilizado en LaLiga.

Kervin Arriaga fue expulsado tras aplaudir de forma irónica una decisión del árbitro, acción suficiente para que el centrocampista hondureño se pierda hasta los siguientes tres partidos, aunque de momento no se ha hecho oficial.

Se perdería el juego ante el Barcelona

El artículo 124 señala que ese castigo es ante actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas.

De confirmarse el castigo, Arriaga se estaría perdiendo los juegos ante Villareal, Barcelona y Alavés.

Tras la expulsión, el hondureño salió a pedir disculpas a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a la afición del club granota.

El Levante en zona de descenso

El Levante atraviesa por un momento complicado al ser penúltimo en la tabla de posiciones con apenas 18 unidades en 23 partidos disputados.

Los dirigidos por Luis Castro están siete puntos de salir de la zona de descenso y de seguir así, nuevamente descendería a la segunda división del fútbol español.

