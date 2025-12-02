Fue campeón con Alajuelense, lo quiso la selección de Costa Rica y sería el reemplazo de Eduardo Espinel en Olimpia

La renuncia que puso Eduardo Espinel luego de ser goleado 6-2 ante Génesis PN el pasado 09 de noviembre no cayó nada bien en la directiva de Olimpia.

A pesar de eso, la directiva del equipo blanco le dio una nueva oportunidad para reflexionar y que al menos termine contrato a finalizar el presente Apertura 2025.

El León no ha tenido un buen semestre, ya que fracasaron en la Copa Centroamericana y su único objetivo ya es ganar la Copa 40. Recordemos también que bajo la gestión de Espinel se han ido jugadores en pleno campeonato como José García y Kevin López, esto por la falta de minutos.

Fútbol Centroamérica ha consultado a sus fuentes dentro del Olimpia y todo indica que Eduardo Espinel no seguirá en el equipo para el Clausura 2026. Además, su contrato vence en este mes de diciembre. Por lo que muchos se preguntan quién será el nuevo DT del Albo.

Nombres surgirán un momento y hay una que ha comenzado a tomar fuera en Honduras. Se trata de un argentino, que claramente no es Pedro Troglio porque va a renovar con Banfield hasta diciembre de 2026.

Se trata Andrés Carevic, un técnico al cual Olimpia enfrentó en la Copa Centroamericana y lo eliminó. Este año ha estado al frente del Cartaginés, teniendo buenos resultados como dejando a Motagua fuera de la Champions de Concacaf.

Dentro de la Liga de Costa Rica también ha puesto a competir al equipo brumoso y no le tiembla el pulso para dirigir a un equipo grande, ya que en el pasado ya tuvo sus grandes experiencias. En su momento también ha sonado para reemplazar al “Piojo” Herrera en La Sele.

Dentro de su palmarés en contramos un título nacional a laLiga Deportiva Alajuelense, ganando también la Liga Concacaf de 2020 y la Copa Centroamericana de 2023. Su paso por centroamérica ha sido bueno y Olimpia se ha fijado en este perfil. Recordemos que el mimso albo privió a Carevic de ganar la Concacaf League en 2022.

Claramente saldrán más nombres para dirigir a Olimpia, pero no se descarta a Carevic como su futuro entrenador para el 2026.