Cristian Martínez se fue de Israel: por esta razón no jugaría en la LPF y su posible destino a 100 días del Mundial 2026

Cristian Martínez decidió marcharse de Israel. El país de Oriente Medio entró en guerra con Irán junto a Estados Unidos desde el sábado 28 de febrero y está siendo foco de ataques aéreos como parte de la contraofensiva iraní, que tiene consternada a la población.

Por este motivo, y aprovechando la suspensión por tiempo indeterminado que hubo en la Liga Premier israelí, el mediocampista de 28 años emprendió el regreso a su natal Panamá, a donde llegará en los próximos días.

Una de las preguntas que inevitablemente se desprende de la situación es qué pasará con el futuro del “Fulo”, teniendo en cuenta además que en 100 días comenzará el Mundial 2026 y él es una pieza clave en el esquema del seleccionador Thomas Christiansen.

¿Dónde jugará el Fulo Martínez tras marcharse de Israel?

El contrato de Martínez con Hapoel Kiryat Shmona llega hasta mitad de año. Pero la guerra podría extenderse hasta cuatro o cinco semanas, según advirtió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con que está dispuesto a estirar el conflicto “mucho más allá” de ese plazo.

ver también “Negociando”: las dos opciones que maneja Adalberto Carrasquilla para salir de Pumas después del Mundial 2026

Por lo tanto, si el conflicto bélico no cesa, es altamente probable que el “Fulo” deba conseguir nuevo equipo. Idealmente, antes de los partidos amistosos que la selección de Panamá sostendrá con su similar de Sudáfrica (27 y 31 de marzo) en la venidera fecha FIFA.

“Me decían algo de la MLS, el mercado ahí cierra el 26 de marzo”, contó el periodista José Ángel Rodríguez en el programa A La Candela sobre el posible destino de Martínez. Y añadió: “Lo fácil sería que venga a jugar con Plaza Amador, pero no es la idea principal. Recordemos que cambió de agencia, ahora está con la de Ismael Díaz, dejó al señor Carles y tiene buen mercado en la MLS”.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo a su colega, Álvaro Martínez, es difícil que el volante regrese a la Liga Panameña de Fútbol. “Kyriat Shmona es dueño del 75% (de la ficha) de Cristian Martínez, Plaza solo del 25%. Su CTI está en Israel y eso complica más todo. Veremos qué opciones acepta el equipo de Israel con mercados abiertos”, aseveró en X.

Mientras se define su futuro, el futbolista entrenará con un equipo de la LPF bajo la supervisión del cuerpo técnico de la selección panameña. El detalle que tiene a su favor para poder desligarse del Hapoel Kiryat Shmona y firmar con ese club local es la cláusula de guerra, informó Ricardo Icaza.

Publicidad

Datos clave

Salida de Israel: El mediocampista panameño abandonó el Hapoel Kiryat Shmona debido al estallido del conflicto bélico entre Israel, Irán y EE.UU.

El mediocampista panameño abandonó el Hapoel Kiryat Shmona debido al estallido del conflicto bélico entre Israel, Irán y EE.UU. Vía libre legal: Martínez regresó a Panamá y podría rescindir su contrato apelando a una cláusula de guerra , lo que le permitiría fichar por otro club.

Martínez regresó a Panamá y podría rescindir su contrato apelando a una , lo que le permitiría fichar por otro club. Destino probable: La MLS se perfila como su destino principal, ya que el mercado estadounidense cierra el 26 de marzo y el jugador cuenta con nueva representación. Por detrás asoma la LPF .

La se perfila como su destino principal, ya que el mercado estadounidense cierra el 26 de marzo y el jugador cuenta con nueva representación. Por detrás asoma la . Prioridad Selección: Mientras define su futuro, entrenará con un equipo local para no perder ritmo de cara al Mundial 2026, que inicia en 100 días.