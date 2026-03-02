Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alajuelense vs. Cartaginés: a qué hora y cómo ver el duelo entre Machillo Ramírez y Amarini Villatoro por el Clausura 2026

Alajuelense vs. Cartaginés abren la segunda vuelta del Clausura 2026 con un partido caliente por la Jornada 10.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense vs. Cartaginés, Machillo vs. Amarini: un duelo caliente en el Morera Soto.
© GeminiAlajuelense vs. Cartaginés, Machillo vs. Amarini: un duelo caliente en el Morera Soto.

La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 abre este martes la segunda vuelta con un duelo estelar entre la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez y el Cartaginés de Amarini Villatoro.

Pero no es un buen momento para los manudos: el campeón atraviesa una crisis de resultados ya que después de haber perdido el Clásico Nacional ante Saprissa por 2-1, este sábado volvió a caer, 2-0 contra Puntarenas, y sigue sexto, afuera del Top 4 que clasifica a semifinales.

“Mala leche”: Amarini Villatoro dice lo que pocos se animan sobre Alajuelense y calienta el duelo contra el Machillo Ramírez

ver también

“Mala leche”: Amarini Villatoro dice lo que pocos se animan sobre Alajuelense y calienta el duelo contra el Machillo Ramírez

Los brumosos, en cambio, llegan con otro panorama: están terceros con 17 puntos y, si ganan en el Morera Soto, podrían subirse al primer lugar de manera provisional, a la espera de lo que hagan Saprissa (2°) y Herediano (1°) en sus compromisos de la fecha.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Cartaginés?

El partido se juega el martes 3 de marzo de 2026, a las 8:00 p.m. (Costa Rica), en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Cartaginés?

La transmisión en Costa Rica será por FUTV.

Alarma en Saprissa: Unafut analiza tomar medidas contra el club y Alajuelense está involucrado

ver también

Alarma en Saprissa: Unafut analiza tomar medidas contra el club y Alajuelense está involucrado

Cómo llega Alajuelense

La Liga aparece 6° con 9 puntos tras 9 jornadas (2 ganados, 3 empates y 4 derrotas), con números que explican la preocupación por la clasificación.

Resultados de Alajuelense en el Clausura 2026

  • Liberia 2-2 Alajuelense (J1)
  • Alajuelense 1-1 Pérez Zeledón (J2)
  • Cartaginés 1-0 Alajuelense (J3)
  • Alajuelense 1-0 San Carlos (J4)
  • Guadalupe 3-1 Alajuelense (J5)
  • Herediano 1-1 Alajuelense (J6)
  • Sporting FC 1-2 Alajuelense (J7)
  • Saprissa 2-1 Alajuelense (J8)
  • Puntarenas 2-0 Alajuelense (J9)
Publicidad

Cómo llega Cartaginés

Cartaginés es 3° con 17 puntos (5G-2E-2P) y llega con una oportunidad grande: ganar y meterle presión directa a los de arriba.

Resultados de Cartaginés en el Clausura 2026

  • Cartaginés 2-1 Guadalupe (J1)
  • Puntarenas 0-2 Cartaginés (J2)
  • Cartaginés 1-0 Alajuelense (J3)
  • Saprissa 0-0 Cartaginés (J4)
  • Sporting FC 0-2 Cartaginés (J5)
  • Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón (J6)
  • Cartaginés 1-0 Herediano (J7)
  • Cartaginés 2-1 Liberia (J8)
  • Cartaginés 1-1 San Carlos (J9)
Publicidad

Además, en la primera vuelta ya se enfrentaron y fue triunfo brumoso: Cartaginés 1-0 Alajuelense.

Datos clave

Aquí tienes los datos clave del enfrentamiento entre Alajuelense y Cartaginés:

  • Alajuelense y Cartaginés juegan este martes 3 de marzo por el Clausura 2026.
  • El duelo entre Machillo Ramírez y Amarini Villatoro iniciará a las 20:00 horas.
  • El partido se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto y lo transmitirá FUTV.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Mala leche": Amarini Villatoro dice lo que pocos se animan sobre Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

"Mala leche": Amarini Villatoro dice lo que pocos se animan sobre Alajuelense

Amarini Villatoro se queja contra Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Amarini Villatoro se queja contra Alajuelense

Diego Campos vive un escenario que lo acerca otra vez al fútbol de Costa Rica
Costa Rica

Diego Campos vive un escenario que lo acerca otra vez al fútbol de Costa Rica

“Nos tiene consternados”: Maroto reconoce el gran problema que mantiene en vilo a Batista
Costa Rica

“Nos tiene consternados”: Maroto reconoce el gran problema que mantiene en vilo a Batista

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo