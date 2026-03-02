Alajuelense vs. Cartaginés: a qué hora y cómo ver el duelo entre Machillo Ramírez y Amarini Villatoro por el Clausura 2026

La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 abre este martes la segunda vuelta con un duelo estelar entre la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez y el Cartaginés de Amarini Villatoro.

Pero no es un buen momento para los manudos: el campeón atraviesa una crisis de resultados ya que después de haber perdido el Clásico Nacional ante Saprissa por 2-1, este sábado volvió a caer, 2-0 contra Puntarenas, y sigue sexto, afuera del Top 4 que clasifica a semifinales.

Los brumosos, en cambio, llegan con otro panorama: están terceros con 17 puntos y, si ganan en el Morera Soto, podrían subirse al primer lugar de manera provisional, a la espera de lo que hagan Saprissa (2°) y Herediano (1°) en sus compromisos de la fecha.

¿A qué hora juegan Alajuelense vs. Cartaginés?

El partido se juega el martes 3 de marzo de 2026, a las 8:00 p.m. (Costa Rica), en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Cartaginés?

La transmisión en Costa Rica será por FUTV.

Cómo llega Alajuelense

La Liga aparece 6° con 9 puntos tras 9 jornadas (2 ganados, 3 empates y 4 derrotas), con números que explican la preocupación por la clasificación.

Resultados de Alajuelense en el Clausura 2026

Liberia 2-2 Alajuelense (J1)

(J1) Alajuelense 1-1 Pérez Zeledón (J2)

(J2) Cartaginés 1-0 Alajuelense (J3)

(J3) Alajuelense 1-0 San Carlos (J4)

(J4) Guadalupe 3-1 Alajuelense (J5)

(J5) Herediano 1-1 Alajuelense (J6)

(J6) Sporting FC 1-2 Alajuelense (J7)

(J7) Saprissa 2-1 Alajuelense (J8)

(J8) Puntarenas 2-0 Alajuelense (J9)

Cómo llega Cartaginés

Cartaginés es 3° con 17 puntos (5G-2E-2P) y llega con una oportunidad grande: ganar y meterle presión directa a los de arriba.

Resultados de Cartaginés en el Clausura 2026

Cartaginés 2-1 Guadalupe (J1)

(J1) Puntarenas 0-2 Cartaginés (J2)

(J2) Cartaginés 1-0 Alajuelense (J3)

(J3) Saprissa 0-0 Cartaginés (J4)

(J4) Sporting FC 0-2 Cartaginés (J5)

(J5) Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón (J6)

(J6) Cartaginés 1-0 Herediano (J7)

(J7) Cartaginés 2-1 Liberia (J8)

(J8) Cartaginés 1-1 San Carlos (J9)

Además, en la primera vuelta ya se enfrentaron y fue triunfo brumoso: Cartaginés 1-0 Alajuelense.

