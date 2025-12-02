Es tendencia:
Mientras Honduras busca técnico tras el fracaso al Mundial 2026, este histórico club busca fichar a Reinaldo Rueda

A pesar de que Reinaldo Rueda dijo que no iba a seguir como entrenador tras la selección de Honduras, todo ha dado un giro impensado.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda tiene nuevo destino que indigna a Honduras tras el fracaso al Mundial 2026.

Reinaldo Rueda no pudo completar la misión de llevar a la selección de Honduras al Mundial 2026 y salió muy dolido tras el fracaso que sufrió en el cierre de su carrera.

El colombiano había asegurado que quería que la Copa del Mundo fuera su último gran torneo como DT y luego se iba a retirar para estar con su familia. No se dio y todo indica que está fuera del fútbol, aunque todo ha dado un giro impensado.

Fue campeón con Alajuelense, lo quiso la selección de Costa Rica y sería el reemplazo de Eduardo Espinel en Olimpia

Fue campeón con Alajuelense, lo quiso la selección de Costa Rica y sería el reemplazo de Eduardo Espinel en Olimpia

Desde Colombia se informa que Rueda, podría regresar a uno de los clubes donde es ídolo, el Atlético Nacional.

¿Por qué Atlético Nacional busca a Rueda?

Diego Arias no termina de convencer y de los resultados dependerá su continuidad como DT. Pase lo que pase quieren que ‘caballito’ siga ligado a la institución, pero en las categorías menores.

Aquí es donde aparece Reinaldo Rueda, la directiva reactivó su búsqueda de entrenador hoy. el técnico de 68 años es la prioridad para la dirigencia, pero dependerá de su deseo; lo económico no es inconveniente, informan desde Colombia.

Rueda, dirigió al club verde dos años. Consiguió el campeonato de liga en 2015 y 2017, también logró Copa Colombia 2016 y la Superliga de Colombia 2016, en ese mismo año ganó la Copa Libertadores, derrotando 1-0 al Independiente del Valle de Ecuador.

Honduras celebra: Luis Gabriel Suazo confirma la noticia que lo hace dar el gran salto en Portugal

Honduras celebra: Luis Gabriel Suazo confirma la noticia que lo hace dar el gran salto en Portugal

Cuando era entrenador de la Bicolor, Rueda fue nombrado como Leyenda del Atlético Nacional y muchos dentro del club están de acuerdo que regrese al club para mejorar los resultados actuales.

