Tensión en Alajuelense: filtran lo que Ángel Zaldívar le dijo a Alexis Gamboa para desatar su furia tras la expulsión

La frustración en el vestuario de Liga Deportiva Alajuelense es evidente, y prueba de ello fue lo sucedido a los 62 minutos en la dolorosa derrota de los manudos como visitantes de Puntarenas FC, por 2-0, un resultado que los dejó a seis puntos de la zona de clasificación en el Torneo Clausura 2026.

En ese encuentro, el capitán Alexis Gamboa llegó completamente a destiempo a un cruce contra Kliver Gómez, lo que resultó en una fuerte infracción que obligó al árbitro Steven Madrigal a mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

La expulsión no fue discutida por parte del zaguero de la Liga, quien, visiblemente frustrado, se sacó el brazalete de capitán y emprendió cabizbajo su salida del campo de juego del Estadio “Lito” Pérez.

El cruce entre Alexis Gamboa y Ángel Zaldívar

En su camino hacia el vestuario, Gamboa se cruzó con Ángel Zaldívar, quien, tras ponerle las manos en el pecho y la espalda, dijo algo que no fue del agrado del defensor. La transmisión del partido mostró a Gamboa respondiendo con gritos y claros gestos de molestia mientras se alejaba de su compañero de equipo.

Este cruce entre ambos jugadores generó especulaciones en Alajuelense, especialmente después de la derrota. Ahora, Kevin Jiménez arrojó algo de luz sobre lo que realmente ocurrió en la “Olla Mágica”.

¿Qué se dijeron?

Durante la emisión del programa Seguimos, el periodista comentó sobre lo sucedido: “¿Qué pasa en la Liga? No creo que haya problemas de camerino, pero me dicen que la frustración de los resultados lleva a estas peleas, como la de Zaldívar y Gamboa“, dijo.

Según la versión de Jiménez, Zaldívar le habría recriminado a Gamboa, diciéndole algo como: “¿Para qué hiciste eso?”, lo que provocó la reacción airada del capitán.

“Gamboa sabe que cometió un error, viene caliente, expulsado, y que venga Zaldívar y le diga ‘¿para qué hiciste eso?’ o algo similar fue lo que le dijo, según me dijeron, obviamente Gamboa le va a decir ‘no jodás‘ o lo que sea”, añadió Jiménez. Y añadió: “Él sabe que se equivocó y si lo primero que escucha es al compañero recriminando la jugada…“.

El castigo a Alexis Gamboa

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol tomó cartas en el asunto, y, como resultado de la expulsión, Gamboa recibió un partido de suspensión y una multa de 100 mil colones.

La sanción se impuso de acuerdo con el artículo 34, ya que fue la primera vez en la temporada que el defensor rojinegro acumuló dos tarjetas amarillas en el mismo partido.

En síntesis

-Alexis Gamboa fue expulsado en el partido contra Puntarenas FC por una infracción sobre Kliver Gómez.

-En su camino al vestuario, Gamboa tuvo un cruce con Ángel Zaldívar, quien le recriminó su expulsión, lo que desató la furia del capitán.

-El Comité Disciplinario de la Fedefútbol sancionó a Gamboa con un partido de suspensión y una multa de 100 mil colones tras la acumulación de dos tarjetas amarillas en el mismo partido.