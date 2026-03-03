Mientras Saprissa sueña con su regreso, Francisco Calvo confirma el salto que estaba buscando lejos de Costa Rica

Aunque lleva varios años consolidado como legionario, Francisco Calvo nunca escondió su deseo de regresar a Costa Rica para retirarse defendiendo una vez más el uniforme del Deportivo Saprissa, donde supo ser bicampeón.

Semanas atrás, el zaguero de la Selección Nacional volvió a tocar este tema que ilusiona a los fanáticos morados, y aunque aclaró que a sus 33 años siente que todavía tiene futuro en el extranjero, reconfirmó su gran anhelo.

“Yo siempre lo he dicho, me encantaría retirarme en el Saprissa. Vamos a ver cuando llegue el momento de regresar a Costa Rica, pero claro que sí: quiero retirarme ahí“, dijo en declaraciones para el programa Seguimos.

Un nuevo salto para Francisco Calvo en Arabia

Mientras tanto, Calvo se encuentra cada vez más afianzado en el Al-Ettifaq de Arabia Saudita, donde goza de una gran regularidad. En la actual temporada de la Saudi Pro League, el tico registra 21 apariciones, 3 goles y una asistencia, y se ha convertido en una garantía defensiva para el equipo, que marcha séptimo en la tabla de posiciones.

El rendimiento del tico ha dado un enorme salto desde que aterrizó en Arabia Saudita, y esto volvió a quedar confirmado tras el último partido. El pasado viernes, a pesar de la derrota por 3-1 que sufrió su equipo ante Al-Hazem, Calvo se las arregló para ser el mejor jugador de su equipo según los datos de Sofascore.

Calvo está en un gran nivel (Getty).

La plataforma especializada mencionó su actuación como una de las 10 mejores del fin de semana entre los jugadores hispanoamericanos que militan en ligas de Asia, con una calificación de 7.7; fue la cuarta mejor nota en esta categoría, solo por debajo de los argentinos Matías Palacios (7,8) y Franco Ramos Mingo (8,6), y el colombiano Ruyeri Blanco (7,9).

El futuro de Francisco Calvo

Aunque el contrato con el Al-Ettifaq finaliza en junio de este año, lo más probable parece ser que, dado su buen rendimiento, renueve hasta 2027, que es cuando manifestó que podría darse su regreso a Saprissa.

De ser así, Calvo llegaría a Costa Rica en un nivel altísimo, con la experiencia de haber jugado en una liga competitiva y en una de las mejores etapas de su carrera.

