“Nos robó”: la razón por la que en Honduras no quieren ver ni en pintura a Keylor Navas

Keylor Navas siempre ha sido un portero que define partidos para su club como para la selección de Costa Rica. Su rival de turno es Honduras, a la cual ya le ha hecho mucho daño en el pasado.
El pasado mes de octubre de 2021, el arquero les hizo vivir a los hondureño un momento muy amargo camino al Mundial 2022, ahora se vuelven a cruzar sus destinos.
Al minuto 88 de aquel juego, Honduras tuvo un tiro libre que fue pateado por Kervin Arriaga y que Navas sacó de una forma brutal. De entrar ese lanzamiento todo el estadio Olímpico iba a festejar el 1-0 de la Bicolor.
“Una situación que es de esas frases que son muy de manual, pero que creo que son importantes. Uno para clasificar necesita de un grandísimo arquero, de un muy buen arquero. Hubo una jugada en donde creo que el único que hace esa tapada es Keylor Navas. Esa situación me parece que también hay que valorarla”, dijo Luis Fernando Suárez, entrenador de Costa Rica en aquel momento.
Incluso, diario Diez de Honduras le dedicó una portada al guardameta tico por su enorme atajada. El titular fue claro: “Keylor nos robó el triunfo”.
“Honduras no pudo con Costa Rica y se hunde en la Eliminatoria. El arquero del PSG hizo una sacada monumental y evitó el triunfo catracho”, describía en aquel momento el medio catracho.
¿Honduras vivirá otra pesadilla con Keylor Navas?
Pues el propio Navas ha calentado el partido en su llegada a Costa Rica. El arquero dijo que Honduras siempre “dicen que los ticos son favoritos para quitarse presión”.
“Si nos vamos por historia, Costa Rica ha tenido mejor historia que Honduras, en los partidos eso (de que los ticos son favoritos) lo dicen para quitar la presión, pero los partidos hay que jugarlos. Nosotros no prestamos mucha atención a lo que se dice”.
Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula el jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).