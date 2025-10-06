Piojo Herrera no esperaba lo que dijo Jeaustin Campos de la convocatoria de Kendall Waston ante Honduras

Cada vez queda poco para el duelo entre Honduras y Costa Rica por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La selección de Costa Rica viene con la obligación de sumar ante la Bicolor yPiojo Herrera ha decidido convocatoria a varios experimentados.

Jeaustin Campos, entrenador tico que dirige al Real España de Honduras, fue consultado por esto, pero antes definió cómo se va a dar el partido.

“La realidad es que Honduras tiene cuatro puntos y Costa Rica tiene dos. Los ticos no hicieron lo que tenían que hacer, le faltan goles y por supesto hay una leve superioridad en la tabla de posiciones donde se puede permitir empatar o ganar. Futbolísticamente son selecciones parejas. Ya en lo emocional, a ver cómo Honduras aprovecha el ambiente. La moneda está en el aire”.

¿Qué piensa Jeaustin Campos del regreso de Kendall Waston a la selección de Costa Rica?

“Han habíado muchas bajas en Costa Rica. Lo de Celso, que parece está lesionado. Viendo la lista hay diferentes cualidades. La incógnita es saber si los ticos van a aguantar el ambiente de acá por su gente joven”.

Cuando Miguel Herrera llegó al banquillo de Costa Rica decidió no seguir contando con jugadores que ya habían cumplido un ciclo, ahora los llama, caso Borges y Waston… A Jeaustin le preguntaron si veía preocupación por esta decisión y si es por el rival que enfrentan.

“Cuando uno es seleccionador tiene que buscar los jugadores que estén mejor en el momento indicado o que se ajuste más a lo que quiere proponer. Hay muchisimas situaciones donde no hay verdades absolutas en fútbol. Hay muchas situaciones y es difícil ser certeros”.