“No es profesional”: Reinaldo Rueda recibe el peor mensaje ante una de sus grandes decisiones para enfrentar a Costa Rica

La selección de Honduras se juega gran parte de su boleto a la Copa del Mundo 2026 este jueves ante Costa Rica en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

La Bicolor sabe que una victoria los acerca al objetivo que tienen, por lo que Reinaldo Rueda tiene que tomar buenas decisiones para sacar la victoria.

Una de ellas es suplir las bajas en defensa deDenil Maldonado, ambos titulares. Uno de los elegidos para ser estar claro, Getsel Montes, quien jugó ante Haití y Nicaragua las primeras dos fechas.

Ahora bien el otro puede ser Luis Vega, que comenzó el proceso de Rueda y luego se cayó. Lo que el técnico colombiano y el jugador de Motagua no esperaban el mensaje que recibieron de un DT de la Liga Nacional de Honduras.

¿Qué técnico le dejó el peor mensaje a Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Costa Rica?

Pues se trata de Reynaldo Tilguath, el entrenador de Olancho FC, se le fue en contra a Vega y perfila el jugador que debe de tomar el puesto de Julián Martínez.

“¿A qué centrales pondría? “A Deyron Martínez y Getsel Montes, porque no tienes a Denil Maldonado y Julián Martínez está lesionado”, comenzó diciendo.

Luego se refirió a Luis Vega: “Es que Luis, ese es el problema de nosotros y quizá algunos jugadores se van molestar, pero algunos futbolistas todavía no son profesionales, si yo no tengo contrato, mi misión es estar entrenando y él llegó una semana antes de iniciar el torneo o ya había iniciado, eso te demuestra que no sos profesional”, aseguró.

Tilguath se experesa así por Vega estuvo sin equipo vario tiempo, ya que quería irse a jugar fuera de Honduras, al final ninguna oferta se concretó y se terminó quedando en Motagua.

Deyron Martínez es jugador del Olancho FC y una de las grandes sorpresas que tiene la selección de Honduras para enfrentar a Costa Rica.

