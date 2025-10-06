“Siempre lo dicen”: Keylor Navas expone sin piedad a Honduras con un mensaje que enciende el Clásico Centroamericano

Este lunes 6 de octubre, alrededor del mediodía, Keylor Navas aterrizó en Costa Rica para sumarse a la concentración de la Selección Nacional, de cara a los cruciales partidos de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Tricolor visitará a Honduras en el siempre intimidante Francisco Morazán y luego recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional, dos compromisos que pueden definir gran parte del camino del grupo hacia Norteamérica.

¿Quién es el favorito? Keylor sorprende a todos

Al ser abordado por los medios sobre quién es el favorito en el duelo ante los dirigidos por Reinaldo Rueda, el portero de Pumas fue claro: “Al final el partido se juega en la cancha. Si queremos ganar tenemos que hacer un partido mejor que ellos. Debemos intentar ganar y estar mejor que ellos. Debemos tratar de hacer las cosas bien. Vamos a preocuparnos por estar más cerca del Mundial”.

Pero Keylor fue más allá y dejó un mensaje que pone incómodos a los catrachos: “Si nos vamos por historia, Costa Rica ha tenido mejor historia que Honduras, en los partidos eso (de que los ticos son favoritos) lo dicen para quitar la presión, pero los partidos hay que jugarlos. Nosotros no prestamos mucha atención a lo que se dice”.

Con este mensaje, el ex Real Madrid dejó entrever que Honduras busca quitarse el peso de jugar contra Costa Rica, cuando en realidad los números muestran que la Tricolor lleva 24 años sin ganar en territorio hondureño, desde aquel golazo de Mauricio Solís en las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

¿Cuándo y a qué hora juega Costa Rica vs Honduras?

La Selección de Costa Rica visitará a Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula el jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica).

Este partido, que corresponde a la tercera jornada del Grupo C de la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, será clave para empezar a definir el rumbo del proceso clasificatorio.