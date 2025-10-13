“Nos llevará al Mundial”: Reinaldo Rueda recibe el pedido que enloquece a Honduras mientras se juega la clasificación

Reinaldo Rueda tiene mucho trabajo para la cuarta jornada de las Eliminatorias de Concacaf.La Bicolor está obligada a vencer en casa a Haití para ir asegurando su pase al Mundial 2026.

Rueda siempre ha mostrado tener una base de titulares, pero toda Honduras le ha hecho un pedido con uno de los jugadores que mantiene marginado y con poco tiempo de juego.

¿Qué jugador le pide toda Honduras a Reinaldo Rueda?

El país es entero es un clamor, quieren a José Mario Pinto, el jugador del Olimpia es uno de los mejores jugadores de la Liga Nacional, pero que ha recibido muy pocas oportunidades.

“El rey del dribling” como se le conoce no ha sido utilizado por Rueda a lo esperado. Contra Haití no estuvo ni en los suplentes, ante Nicaragua entró unos minutos, pero Honduras defendia el resultado y en el encuentro contra Costa Rica fue el que más intentó tras sustituir a Luis Palma.

Ahora Reinaldo ha recibido un pedido especial para la vuelta contra Haití y muchos se han unido al moviemiento. Uno de ellos Kike Lanza, periodista catracho que aseguró que Pinto “nos llevará al Mundial”.

“Profe “Rueda” no lo pongas de titular, no le hables en los pasillos, no le des los buenos días, las buenas noches, no lo llames para los próximos juegos si quieres, PERO DALE 45 minutos el lunes y nos llevará al mundial y te llevará al mundial”.

Otros recuerdan que la última vez que le ganamos a Haití fue con un gol suyo. Sucedió en la Copa Oro 2023 cuando la Bicolor era dirigida por Diego Vázquez.

Con el argentino fue donde Pinto disfrutó más tiempo de juego, ahora Honduras completa lo pide, tal vez no de titular, pero que si tenga la oportunidad de demostrar lo que hace cada fin de semana con Olimpia.

