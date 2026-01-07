El dinero que se lleva Olimpia por haber sido campeón del Apertura 2025 de Honduras

Olimpia se consagró campeón del Apertura 2025 tras derrotar 1-0 a Marathón (3-2 en el global) y, además de la gloria deportiva, se aseguró el premio económico que entrega la Liga Nacional.

A diferencia de otras ligas, donde hay un monto fijo publicado de antemano, en Honduras el dinero para el monarca no es una cifra estándar, porque se calcula en función de la taquilla del torneo. Esa particularidad hace que el premio no se pueda resumir en un número único el mismo día del título.

Por qué no hay una cifra exacta: así se arma el premio del campeón

El presidente de la Liga Nacional de Honduras, Jorge Herrera, lo explicó en su momento de forma directa: “El premio varía” porque se trata de un porcentaje de las taquillas que entran a dicha entidad. Por eso, no existe una cifra fija garantizada para cada torneo.

Otro punto importante. Herrera aclaró que el premio lo entrega la propia Liga y no el patrocinador, y que el total puede cambiar por “varios factores”.

La clave está en la taquilla del torneo: cifras oficiales antes de la gran final

Para entender de qué hablamos cuando se menciona un “premio variable”, ayudan los números oficiales de recaudación del Torneo Apertura 2025 compartidos por autoridades de la Liga Nacional:

Recaudación total: 26,052,817 lempiras.

Asistencia total: 143,357 aficionados.



Gastos: 19,364,151 lempiras.



Ganancia reportada: 7,688,655 lempiras.



Todo esto fue publicado antes de sumar los dos partidos de la Gran Final (es decir, con margen para aumentar con la serie decisiva). Si la final mueve más gente y más boletos vendidos, la recaudación global crece, y con ella puede moverse el cálculo final del premio.

Ránking oficial de taquillas en el Apertura 2025

En el mismo reporte oficial, Olimpia aparece como el club que más gente llevó y el que más recaudó en la fase reportada del torneo:

Olimpia: 25,917 aficionados — L 5,525,705



25,917 aficionados — L 5,525,705 Platense: 18,095 — L 4,363,250



18,095 — L 4,363,250 Génesis PN: 22,291 — L 3,245,110



22,291 — L 3,245,110 Motagua: 20,121 — L 3,170,156



20,121 — L 3,170,156 Marathón: 16,104 — L 3,165,000



16,104 — L 3,165,000 Real España: 12,564 — L 2,091,071