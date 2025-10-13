Concacaf notifica la sentencia que Haití no quería ver y Honduras se acerca al Mundial 2026

La selección de Honduras llega a la fecha 4 de las Eliminatorias de Concacaf obligada a triunfar, el 0-0 ante Costa Rica hizo que le fallaran a todo un país, pero rápido tienen su revancha ante Haití.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda saben que deben ganar para seguir su camino al Mundial 2026, un empate o una derrota los dejaría muy complicado, eso sí, Concacaf ha sentenciado a su rival.

¿Qué sentencia hizo Concacaf para Haití que Honduras debe aprovechar?

Como de costumbre la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe publica los datos previos y estos favorecen en su totalidad a Honduras, que si de esto dependiera ya tiene los tres puntos asegurados.

El partido entre Honduras y Haití será el número 20 entre ambas selecciones y el segundo en esta ronda final, luego del empate 0-0 registrado el pasado 5 de septiembre.

Si vamos a profundidad, catrachos y caribeños se enfrentaron en dos ocasiones en territorio hondureño y en ambas ocasiones la Bicolor ganó 4-0, un escenario que serviría mucho para los de Reinaldo Rueda. Y más cuando esas victorias fueron en el estadio Nacional Chelato Uclés.

La última visita de Haití a Tegucigalpa en una eliminatoria fue el 3 de noviembre de 1981, hace 43 años, 11 meses y 10 días. Aquel día, Honduras ganó con goles de David Bueso, Jorge “El Indio” Urquía, Eduardo “La Aguja” Laing y José Roberto “El Macho” Figueroa.

Todavía la cosa está más a favor de Honduras cuando encontramos que acumula cuatro partidos consecutivos sin perder ante Haití (3 victorias y 1 empate).

El partido está programado para las 6:00 de la tarde hora de Centroamérica y se va a disputar en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Las Rachas que traen Honduras y Haití antes del partido

Honduras:

-Invicto ante Haití en los últimos cuatro partidos de eliminatorias.

-No ha recibido gol en la fase final, Haití (ida), Nicaragua y Costa Rica, no le pudieron marcar.

Haití:

-Llega motivado tras su triunfo 3-0 sobre Nicaragua como visitante el 9 de octubre.

-Suma cuatro partidos invictos como visitante en esta eliminatoria (3 victorias y 1 empate).

-Sin embargo, registra solo un triunfo en sus últimos nueve partidos en suelo centroamericano —el reciente 3-0 ante Nicaragua.

