Michaell Chirinos conmueve a todo Olimpia con la confesión que nadie esperaba tras ganar la Copa 40 e igualar a Saprissa en títulos

Olimpia igualó a Saprissa en títulos y uno de los jugadores que ha jugado en ambas instituciones hizo una inesperada confesión.

Por Juan Cruz Russo

Michaell Chirinos deja confesión que sorprende a Olimpia.
Michaell Chirinos deja confesión que sorprende a Olimpia.

Olimpia es más o igual que Saprissa. El León de Honduras empató el títulos locales a los Morados y se reabre el debate de quién es el mejor de Centroamérica.

Michaell Chirinos, jugador que ha jugado para ambas instituciones, ha sumado un nuevo título a su carrera profesional y ha realizado una confesión que nadie en Olimpia esperaba.

El futbolista dijo sentirse feliz por un nuevo campeonato con el equipo que lo formó y con el que se quiere retirar.

“Contento, agradecido con Dios por volver a ser campeón. Un partido muy disputado, muy muy completo en los dos partidos, pero bueno, gracias a Dios estamos en casa, sacamos el resultado y somos campeones, estamos felices”.

La confesión que nadie espero de Michaell Chirinos

Muy contento, agradecido con Dios. Muy duro esta etapa final porque hice todo lo posible para estar en este tipo de partido. Creo que jugué en una sola pierna, la pierna izquierda he tenido problemas, se me duerme, no puedo caminar muy bien, pero hice todo lo posible para estar. Hoy me dieron oportunidad y bueno, otro título más”.

Chirinos es un jugador que salió de la cantera de Olimpia y que es uno de los futbolistas que más quiere la afición.

