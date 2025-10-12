Honduras vs. Haití: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La Selección de Honduras y Haití se enfrentarán en un partido clave para definir el liderato del Grupo C de Concacaf en estas Eliminatorias al Mundial 2026. Ambos tienen la mayor cantidad de puntos, aunque los haitianos suman mejor diferencia de gol.

La Bicolor llega con la obligación de sumar tres puntos luego del empate 0-0 con Costa Rica en la tercera fecha. La confianza haitiana se hará sentir, o eso se espera, después del contundente 3-0 con el que se impusieron a Nicaragua.

¿Cuándo y a qué hora juega Honduras vs. Haití por Eliminatorias al Mundial?

Honduras y Haití jugarán este lunes 13 de octubre a las 18:00 horas de Centroamérica (19.00 horas de Panamá y 20.00 horas ET de Estados Unidos).

Los Catrachos harán las veces de locales en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, recinto en el que se espera un lleno de aficionados absoluto.

¿Dónde ver EN VIVO Honduras vs. Haití por Eliminatorias al Mundial?

La transmisión de este encuentro por Eliminatorias Concacaf estará a cargo de Canal 5 en suelo hondureño.

¿Cómo llega Honduras al partido de Eliminatorias al Mundial?

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda llega con la obligación de sumar tres puntos después del empate 0-0 ante Costa Rica en la fecha anterior. La “H” buscará aprovechar su localía para escalar posiciones y mantenerse en la pelea por un cupo directo al Mundial de 2026.

¿Cómo llega Haití al partido de Eliminatorias al Mundial?

Enfrente estará una selección de Haití que llega con confianza tras golear 3-0 a Nicaragua y colocarse en lo más alto del grupo, respaldada por jugadores veloces y físicamente potentes que pueden complicar a la defensa hondureña. Aunque también llega mermada por la baja de una de sus figuras, Fafa Picault.