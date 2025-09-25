Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

“No vamos a cometer ese error”: Eduardo Espinel deja claro el tema que más preocupa a Honduras y lo que dijo de Cartaginés

Eduardo Espinel salió a dar sus valoraciones tras la victoria de Olimpia 1-2 sobre Cartaginés en la Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Eduardo Espine dio la cara tras la victoria de Olimpia ante Cartaginés.
© La NaciónEduardo Espine dio la cara tras la victoria de Olimpia ante Cartaginés.

Olimpia dio un gran paso a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf tras vencer 1-2 a Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich.

El Albo sacó una buena ventaja y el próximo jueves 02 de octubre tiene todo para festejar el pase a la siguiente ronda. Los goles los hicieron Michaell Chirinos y Jorge Benguché.

Toda Honduras en vilo: Olimpia recibe duro golpe a pesar de la victoria contra Cartaginés en la Copa Centroamericana

ver también

Toda Honduras en vilo: Olimpia recibe duro golpe a pesar de la victoria contra Cartaginés en la Copa Centroamericana

Eduardo Espinel pasó por rueda de prensa y habló de un tema que tiene preocupado a Honduras: Edwin Rodríguez.

Publicidad

El uruguayo explicó lo que pasó y el motivo por el que decidió que no tuviese minutos ante Cartaginés. Deja todo claro y al menos da un respiro a la selección de Honduras.

“Lo de Edwin tenía una incomodidad que no le permitía estar al 100% y él de forma inteligente decidió que no estaba a pleno y después lo que me gustó del equipo fue que se adaptó a distintas circustancias del juego”.

Publicidad
Eduardo Espinel durante el triunfo de Olimpia 1-2 frente a Cartaginés. Foto: La Nación.

Eduardo Espinel durante el triunfo de Olimpia 1-2 frente a Cartaginés. Foto: La Nación.

No da por muerto a Cartaginés para la vuelta

“La serie está abierta, el partido allá será más difícil, seguramente vamos a encontrar a un Cartaginés con mucha intensidad y ataque”.

Publicidad

Y agregó: “Si pensamos que esto está liquidado vamos a sufrir, no vamos a cometer el error de salir a defender el resultado”.

“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

ver también

“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

También dijo mérito al trabajo que hicieron durante la semana: “Todo es mérito de los jugadores, estudiamos bien al rival, era una partido para transiciones rápidas”.

Publicidad

Olimpia va a recibir a Cartaginés el próximo jueves 02 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Enfrentará al vencedor de la llave entreMotagua y Alajuelense.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Duro golpe para Eduardo Espinel: se confirma el futuro del gran pilar de Olimpia para la próxima temporada
Honduras

Duro golpe para Eduardo Espinel: se confirma el futuro del gran pilar de Olimpia para la próxima temporada

Eduardo Espinel explota contra la Federación de Honduras y da a conocer lo que toda Costa Rica quería escuchar
Honduras

Eduardo Espinel explota contra la Federación de Honduras y da a conocer lo que toda Costa Rica quería escuchar

Mientras Honduras se juega el pase al Mundial, Eduardo Espinel deja la noticia que sorprende a Olimpia ¿Se va?
Honduras

Mientras Honduras se juega el pase al Mundial, Eduardo Espinel deja la noticia que sorprende a Olimpia ¿Se va?

La decisión del Piojo Herrera que nadie esperaba
Costa Rica

La decisión del Piojo Herrera que nadie esperaba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo