“No vamos a cometer ese error”: Eduardo Espinel deja claro el tema que más preocupa a Honduras y lo que dijo de Cartaginés

Olimpia dio un gran paso a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf tras vencer 1-2 a Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich.

El Albo sacó una buena ventaja y el próximo jueves 02 de octubre tiene todo para festejar el pase a la siguiente ronda. Los goles los hicieron Michaell Chirinos y Jorge Benguché.

Eduardo Espinel pasó por rueda de prensa y habló de un tema que tiene preocupado a Honduras: Edwin Rodríguez.

El uruguayo explicó lo que pasó y el motivo por el que decidió que no tuviese minutos ante Cartaginés. Deja todo claro y al menos da un respiro a la selección de Honduras.

“Lo de Edwin tenía una incomodidad que no le permitía estar al 100% y él de forma inteligente decidió que no estaba a pleno y después lo que me gustó del equipo fue que se adaptó a distintas circustancias del juego”.

Eduardo Espinel durante el triunfo de Olimpia 1-2 frente a Cartaginés. Foto: La Nación.

No da por muerto a Cartaginés para la vuelta

“La serie está abierta, el partido allá será más difícil, seguramente vamos a encontrar a un Cartaginés con mucha intensidad y ataque”.

Y agregó: “Si pensamos que esto está liquidado vamos a sufrir, no vamos a cometer el error de salir a defender el resultado”.

También dijo mérito al trabajo que hicieron durante la semana: “Todo es mérito de los jugadores, estudiamos bien al rival, era una partido para transiciones rápidas”.

Olimpia va a recibir a Cartaginés el próximo jueves 02 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Nacional de Tegucigalpa. Enfrentará al vencedor de la llave entreMotagua y Alajuelense.

