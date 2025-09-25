“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

Motagua dio un gran paso para estar en las semifinales de la Copa Centroamericana tras derrotar por primera vez en la historia aAlajuelense de Costa Rica con gol de Mathías Vázquez.

El Ciclón que dirige Javier López volvió a Honduras feliz y con la tarea de cerrar la eliminatoria el próximo martes 30 de septiembre a las 8:00 de la noche.

López fue consultado en su regreso por varios temas y uno de ellos fue el Honduras vs Costa Rica del 09 de octubre. El español dejó su propia sentencia.

La sentencia de Javier López para la Eliminatoria

“Lo que pase en el Motagua-Alajuelense y en el Olimpia-Cartaginés van a ser antecedentes (para el Honduras vs Costa Rica), porque muchos jugadores de Olimpia y Motagua pertenecen a la selección. Ojalá ambos clubes le muestren el camino a la selección y vayamos todos en la misma dirección”, dijo a Mi Pasión.

Y argumentó su respuesta esperando que la Bicolor esté en el Mundial 2026: “Honduras tiene un fútbol y selección muy competitiva. Tienen un gran entrenador. Ojalá que también celebremos que Honduras va al Mundial”.

Javier López sabe que tanto Motagua como Olimpia son grandes aportantes a la convocatoria de Reinaldo Rueda por lo que le quieren mostrar el camino para vencer a los ticos.

El español ha llegado a cambiar parte de la mentalidad del fútbol hondureño y con su orden táctico ha enamorado a todo Motagua.