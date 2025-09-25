Es tendencia:
“Al Mundial”: Javier López deja la sentencia que Honduras y Costa Rica no esperaban para la Eliminatoria tras derrotar a Alajuelense

Motagua ha dado el primer paso en su eliminatoria contra Alajuelense tras ganar de visitante en la Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Javier López dio su sentencia para el partido entre Honduras y Costa Rica.
Javier López dio su sentencia para el partido entre Honduras y Costa Rica.

Motagua dio un gran paso para estar en las semifinales de la Copa Centroamericana tras derrotar por primera vez en la historia aAlajuelense de Costa Rica con gol de Mathías Vázquez.

El Ciclón que dirige Javier López volvió a Honduras feliz y con la tarea de cerrar la eliminatoria el próximo martes 30 de septiembre a las 8:00 de la noche.

“Algunos ya lo saben”: Piojo Herrera sorprende a Honduras con lo que dice y expone el problema de Costa Rica

López fue consultado en su regreso por varios temas y uno de ellos fue el Honduras vs Costa Rica del 09 de octubre. El español dejó su propia sentencia.

La sentencia de Javier López para la Eliminatoria

“Lo que pase en el Motagua-Alajuelense y en el Olimpia-Cartaginés van a ser antecedentes (para el Honduras vs Costa Rica), porque muchos jugadores de Olimpia y Motagua pertenecen a la selección. Ojalá ambos clubes le muestren el camino a la selección y vayamos todos en la misma dirección”, dijo a Mi Pasión.

Y argumentó su respuesta esperando que la Bicolor esté en el Mundial 2026: “Honduras tiene un fútbol y selección muy competitiva. Tienen un gran entrenador. Ojalá que también celebremos que Honduras va al Mundial”.

Honduras queda impactada por el mensaje que recibió de Argentina rumbo al Mundial 2026: “Lo podemos confirmar”

Javier López sabe que tanto Motagua como Olimpia son grandes aportantes a la convocatoria de Reinaldo Rueda por lo que le quieren mostrar el camino para vencer a los ticos.

El español ha llegado a cambiar parte de la mentalidad del fútbol hondureño y con su orden táctico ha enamorado a todo Motagua.

